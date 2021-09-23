譚仔上市招股｜認購8大須知！何時截止？入場費幾錢？何時上市？

【譚仔上市／招股／認購攻略／一手幾錢／IPO】譚仔米線深受港人歡迎，而譚仔國際（2217）今日（9月23日）起接受認購，亦引起網民熱論！究竟何時截止？入場費招股價多少？預計何時上市？以下一一話你知。



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譚仔認購至下周二（9月28日）截止，如有意購買，緊記留意截止日期了。

譚仔姐姐起薪高過政府ACO 學歷經驗不拘 網民列3原因撐姐姐完勝

【譚仔上市／譚仔姐姐人工／譚仔國際】譚仔、譚仔三哥米線，深受港人愛戴，譚仔姐姐們的特色用語更常常成為網民熱話。但令人意想不到的是，原來譚仔姐姐月薪隨時比全港一半打工仔還要高，甚至超越熱門政府筍工助理文書主任（ACO），引來網民驚歎該職位是「飲食業人中之龍」，又羅列3個原因，認為譚仔姐姐「無得輸」。



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除了製造業、零售業、物業管理及保安等行業，更比熱門政府筍工助理文書主任（ACO）起薪點高，引起網民熱論。

譚仔姐姐人工高過ACO起薪 網民話3個原因無得輸

根據公務員事務局，ACO起薪點雖然只有15,560元，但頂薪可達31,750元，不過不少網民仍然認為譚仔姐姐因這3個原因「無得輸」！

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以上數據只供參考，月薪數字或有變化。

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譚仔國際招股書中設有章節介紹現時在譚仔及三哥有售的菜色，如果閱讀英文版就可以找到各種菜式的英文譯名，讀完絕對會令大家有「長知識了」的感覺。大家平時叫開的「實小辣」、「土匪Guy翼」等菜式的英文係咩呢？以下是睇招股書學英文的精選必學詞語：【點擊下圖放大立即學英文 ▼ ▼ ▼】

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