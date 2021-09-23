鄰枱食客吃剩半碗米線　港男接力食完籲勿浪費　網民：疫情唔好啦

「做人要惜食，千祈唔好嘥！」珍惜食物勿做「大嘥鬼」是美德，不過近日有港男在米線店用餐時，卻發現鄰枱吃剩半碗米線就離開，由於不想浪費食物，他竟然「食埋佢嗰碗」，更將「完成圖」放網上作證。有網民對事件表示震驚，認為這樣做非常不衛生，只會增加傳播病毒風險，「有疫情就唔好搞啲咁嘅嘢」。



有港男到一間米線店用餐，發現鄰桌的食客剩下差不多半碗米線，忍不住問網民：「隔籬枱走咗，想食埋佢果碗，會唔會好過份？」（FB「香港米線關注組」圖片）

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該男網民在facebook群組「香港米線關注組」發帖，指周三（9月22日）到一間米線店用餐，發現鄰桌的食客剩下差不多半碗米線，未吃完就結賬離開，忍不住問：「在線等。隔籬枱走咗，想食埋佢果碗，會唔會好過份？」

港男上傳「完成圖」，暗示已將鄰座剩下的米線吃掉，並寫道「多謝支持環保」。（FB「香港米線關注組」圖片）

樓主其後補充指，當時女店員正打算收碗，在情急之下便將該碗米線取來繼續吃，並上傳「完成圖」，寫道「多謝支持環保」。

雖然「有圖有真相」，但不少網民都質疑帖文真確性，認為只是開玩笑，「你識同枱食剩嗰位？」、「隔籬走果個係你老婆定女？」、「為咗呃like影張相啫」，但樓主都沒有正面回應，只呼籲大家不要浪費食物。有網民就指吃二手米線的行為很惡心，又指小心乙型肝炎或肺炎病都可以由口水傳染，「有疫情就唔好搞啲咁嘅嘢啦，又唔係窮到無飯開」。有人就笑言「食剩嗰個一定係女，而且個樣唔差」，又查問二手米線的試食評價。

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