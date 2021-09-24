8歲童玩零食乾燥劑　右眼球完全溶解終身失明　K Kwong教1招應急

【乾燥劑／石灰粉處理應急方法】零食多吃壞肚皮，但內裏有一種東西對兒童來說更危險！內地有兒科醫生分享病例，指1名8歲男童在家吃零食時突然慘叫，送院檢查發現其右眼球整個溶解，原兇竟是零食附有的乾燥劑。

食品常用的生石灰乾燥劑，遇水後會產生激烈化學反應，本港化學博士K Kwong鄺士山亦於facebook提到生石灰的危險性，教路如果生石灰粉不幸沾到眼睛要如何處理，究竟要用水還是油清洗呢？



內地《新晚報》報道，上海有兒科醫生分享1宗2016年病例，8歲男童可可（化名）當時邊吃零食邊看電視，其母親則在廚房預備晚餐。約15分鐘後，母親就聽到可可慘叫，查看發現可可一邊捂着眼睛嚎哭、一邊在地上滾動，身旁有一灘水和一個被炸開的飲料瓶。

原來可可拿零食附有的乾燥劑來玩，又倒入飲料瓶中，結果發生爆炸，液體噴進右眼。（資料圖片）

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原來可可拿零食附有的乾燥劑來玩，又倒入飲料瓶中，結果發生爆炸，液體噴進右眼。母親立刻將可可送到醫院，惟最近的醫院車程也要20分鐘，「我萬萬沒有想到的是，就在這短短20分鐘的時間裏，可可的右眼徹底毁掉了」。

醫生檢查後指出，可可右眼被鹼性液體侵蝕，整個右眼球被溶解，導致終身失明。可可母親則感到非常後悔，「作為一個媽媽，我現在非常後悔自己的無知和疏忽大意。以前，我只知道食品乾燥劑不能吃，卻沒想到其危險性和危害有這麼大，會釀成如此嚴重的後果」。

報道提及，食品常用的生石灰乾燥劑，遇水會發生激烈化學反應，生成的氫氧化鈣鹼性液體具有非常大的腐蝕性，可對人體尤其是眼睛造成嚴重傷害。醫生提醒家長，給孩子零食時一定將乾燥劑取出，以免發生意外。

港化學博士K Kwong教生石灰入眼點處理 要用水定油？



化學博士K Kwong鄺士山亦於Facebook討論事件，直指「生石灰係吸濕劑，但好危險」。（資料圖片）

化學博士K Kwong鄺士山亦於Facebook討論事件，直指「生石灰係吸濕劑，但好危險」，又講解生石灰原理及危險地方。而K Kwong回覆《香港01》查詢時提到生石灰入眼處理方法，以及究竟何時可用水沖，何時要用油抹。

K Kwong教生石灰粉入眼1步應急法！點用水洗先唔傷眼？幾時要用油？▼▼▼

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