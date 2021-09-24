印度神童新預言！點名中國將受影響　指2022年這月有震驚全球災難

【印度神童最新預言2021／中國／印度／疫情／經濟股市】全球股市近日走勢反覆，新冠疫情仍嚴重，未來走向究竟如何？印度神童阿南德（Abhigya Anand）於9月21日發布了最新文章及影片，直指中國將會主要受到影響，又預言2022年3月至4月會有一場系統性災難「震驚所有人」，其言論引起外界關注。



即睇印度神童最新預言2大重點！究竟對中國有什麼影響？影響又持續多久？▼▼▼

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其實印度阿南德於今年6月於短片談及新冠疫情時，已點名指雖然不能百分百確定中國發生了什麼，但不認為中國目前是絕對安全。

印度神童最新預言！注意經濟股市震盪2個關鍵時間點…到2023年這個月才好轉▼▼▼

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印度神童2類產品投資建議！呢類產品勿投資▼▼▼

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不過，以上意見只供參考，股票、資產價格可升可跌，投資者應量力而為。

除了投資，印度神童阿南德亦預言2021年或會更慘▼▼▼

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其實阿南德於之前的預言短片中，已多次提到不認為疫苗能解決疫情，而他於最新預言短片中，強調自己並非反對接種疫苗，但重申疫苗非解決問題根本方法。

印度神童阿南德曾預言疫苗會有以下問題▼▼▼

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惟亦毋須過份悲觀，事關阿南德之前已提出了7大解決辦法▼▼▼

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印度神童預言亦受質疑

其實阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。