日本貨輪船頭掛鯨魚屍入港口　10米長勁震撼　疑船員未察覺撞上

日本海港日前出現震撼一幕，1條巨型鯨魚「掛在」貨輪的船頭上入港。日媒報道，岡山縣倉敷市水島港有貨輪疑航行時撞上1條長達10米的鯨魚，船員未察覺撞擊，結果牠被掛在船頭帶回港口。當地日本鯨類研究所認為，這是瀕危的長鬚鯨，是僅於藍鯨的全球第二大哺乳類動物，當局正調查事件。有網民對畫面感痛心，但竟有人陰謀論認為，禁止捕鯨下，這種事件可能會繼續發生。



日本有貨輪疑撞上鯨魚後未察覺，鯨魚屍被掛在船頭入港口。（水島海上保安部圖片）

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9月20日早上，岡山縣倉敷市水島港有1艘499噸貨輪入港，其船頭竟掛上1條長約10米的鯨魚。日媒指，這艘貨輪由千葉縣出發，途經太平洋，最後回到倉敷市水島港，估計是途中撞上了鯨魚。

海岸警衛隊接報到場時，鯨魚已經死亡，貨輪沒有嚴重損毀，船員們表示不知何時發生碰撞。鯨魚入港後一度從船體滑落，消失於海面，直至21日早上又浮上海面。警衛隊人員稱他們也是第一次見到鯨魚以這樣的方式掛在船上，將調查事件，防止再發生。

不少民眾都發現這條鯨魚並拍攝影片，鯨魚重新浮起時，有在港口釣魚的老翁說，自己活了80年第一次目擊鯨魚。當地網民形容，鯨魚太大條，令貨輪看起來變小了，看到牠的體型後，驚訝「古人用長矛獵鯨真是太神奇了」。又有留言認為要搞清楚鯨魚是已經死了才被撞上，還是被撞死。雖然有日本網民覺得鯨魚死得很慘，但部分人留言稱「看起來很美味」，應活用牠的身體，「我們做1個追悼會，小心使用你的身體」，更有人認為不容許捕鯨的情況下，「這種事情以後可能會增加」、「這是新的捕鯨方法嗎？」。

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日本鯨類研究所表示，從鯨魚外觀判斷，這是1條長鬚鯨。長鬚鯨是體型僅於藍鯨，現存第二大的哺乳類動物。長鬚鯨游泳速度快，多數以2至7條為單位群居，經常有人發現牠們在北大西洋成群覓食。長鬚鯨約25歲左右長至成年體，最長壽命約90歲，現時對牠們的社交及交配模式所知甚少。由於牠們背鰭後面有條明顯的脊，也被稱為「剃刀鯨」。

日本鯨類研究所認為入港鯨魚是條長鬚鯨。（美國國家海洋及大氣管理局圖片）

長鬚鯨屬瀕危物種，被國際捕鯨委員會全面禁止商業性撈捕。據世界自然基金會資料，長鬚鯨現時數量介乎5萬至9萬條，平均體重約80噸，體長約20至24米，新生長鬚鯨已長達5.5米左右，重4000至6000磅。1904至1979年間，牠們被大量撈捕，其中南半球就有約75萬條被殺，故現時南半球很少發現長鬚鯨，對牠們在北大西洋以外地區的生活狀況也掌握不多。冰島於2013年恢復對長鬚鯨的商業撈捕，配額184條，鯨魚肉大多數流入日本市場。

（綜合）

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