女仔攞刀指住男人　你覺得佢係受害者定殺人魔？揭最適合你嘅情人

有些人在談了戀愛後，就會展現出不一樣的個性，在朋友以及愛人面前根本就是兩個不一樣的人。



情侶從相遇，相知，相識，相戀，到相守，每個階段都是漫長且難捱的過程。其中有甜蜜、有苦澀、有折磨、也有失落。

你很懂戀愛中的自己嗎？常常一旦到了穩定關係中，我們就會變得患得患失、喪失自我，搞不懂自己真心想要的是什麼。

這樣的你，真的準備好談感情了嗎？你適合和什麼類型的人在一起？點圖試試這個心理測驗▼▼▼

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哪種類型的人適合你呢？

1. 你會想和哪一種異性約會？

a、看起來老實又內向的（接第2）／b、會玩又會懂得打扮的（接第3）

2 .有個人邊看錶邊跑，他遲到了5分鐘，你覺得他心裏怎麼想？

a、才5分不算遲到（接第4）／b、糟了！遲到了！ （接第5）

3. 有個家庭主婦正在打掃，你覺得她正在怎麼想？

a、我要掃得一塵不染（接第6）／b、差不多就行了，做完可以去看小說（接第4）

4. 有個女生從你身旁經過，飄來一陣很香的味道，你覺得是哪一種香味？

a、甜甜的果香（接第7）／b、清淡的花香（接第9）

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5. 你和朋友一起去吃飯，付了錢走出餐廳才發現店員少找你10元，這時你會？

a、折回去向他要回來（接第9）／b、才10元就算了（接第8）

6. 有一隻鳥從鳥籠飛走了，你覺得？

a、這隻鳥一定會再回來（接第7）／b、不會回來了（接第10）

7. 看到有人順手把垃圾丟在路上，你有什麼感想？

a、不能原諒這種人（接第12）／b、沒什麼感覺（接第10）

8. 朋友到你家作客，你喜歡收到哪一種禮物？

a、鮮花或裝飾品（接第16）／b、蛋糕或食物（接第11）

【同場加映】日本心理測驗：圖中4對夫妻你覺得邊對最幸福？答案反映你戀愛觀（點圖開始測驗）▼▼▼

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9. 你在半夜邊看書邊窩在棉被中想事情，後來…...

a、多半會睡著（接第12）／b、會越來越清醒（接第8）

10. 你現在正在逃命，你認為是什麼東​​西在追你呢？

a、獅子或老虎（接第13）／b、哥斯拉（接第14）

11. 你看到地面上有洞時你會怎麼想？

a、洞裏有什麼東西？ （接第15）／b、太危險了，還是趕快蓋起來吧！ （A）

12. 書架上的書倒了，看起來亂七八糟，這時你會馬上整理嗎？

a、會（接第16）／b、不會（接第13）

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13. 有個人正對另一個人說悄悄話，你認為他聽了之後的反應是？

a、忍不住大笑出來（接第17）／b、皺起眉頭一臉沉重（接第18）

14. 有個女子拿刀對著一名男子，這女子會對他說什麼？

a、「我恨你，所以我要殺了你！」（接第18）／b、「再過來我要刺過去了！」（接D）

15. 你想找工作，下面2家公司你會選那一家？

a、能讓人成長公司（接D）／b、穩定的公司（接B）

16. 朋友請吃晚餐，你已經很飽了，他卻一直勸你吃甜點，這時你會？

a、再飽也會吃（接第17）／b、很果斷的拒絕（接第15）

17. 買新電器時，關於說明書，你會？

a、使用前一定先看仔細（C）／b、根本很少會看（B）

18. 下面那一種人令你無法忍受？

a、小氣又囉嗦的人（D）／b、做事隨便的人（C）

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結果分析：

心理測驗結果為A的你

你在愛情的表現上顯得相當彆扭，只要在心儀的人面前就會故意裝出一副很強悍的樣子，這樣喜歡逞強的你，正需要一個比你強悍、可靠的伴侶、最好是那種有一點粗魯、但是身體非常的健康、性格開朗、體力超好，不會弱不經風的那型，最適合你不過啦！

心理測驗結果為B的你

你最重視的就是兩人的興趣和感覺合不合，你比較欣賞重視自己工作，擁有自己一片天地的異性，希望他對不管是文學、或是藝術，甚至音樂都抱持有高度敏感性，你喜歡兩個人可以一起去欣賞電影，或是聽聽演唱會，享受休閒知性的光。要找你的另一半，過幸福的婚姻生活的話，當然是非這種人莫屬啦！

心理測驗結果為C的你

認真和意志堅定的人是你的最佳人選。如果你要結婚，那種對家庭和工作具有強烈的責任感，在公司也很受到上司信賴的人是你的第一選擇。在婚前你可能還會很堅持地什麼男女平等、提出種種你的原則，一旦結婚之後，你就會願意為了對方和家庭去做任何的事情。

心理測驗結果為D的你

是一個很容易一頭栽進興趣之中的人，這樣的你需要一個可以尊重你的興趣和工作，百分之百支援你的伴侶。你不喜歡兩個人老是天天膩在一起，希望彼此能保有適當的距離，所以擁有一身專業技術和知識，抱著就算是兩個人在一起也可以彼此擁有自己的空間的異性，是你的最佳人選！

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】