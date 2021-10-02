台灣啦啦隊女郎實測168減肥法「7日激增3kg」網民質疑做錯這件事

台灣藝人陳甯亞（Mia）曾是職棒啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，去年被昔日閨蜜元元指控偷錢、毀謗，所幸經調查獲不起訴處分，事情才終於落幕。長相甜美的她，平時常在社群平台分享生活點滴，透露最近一週在實施「168斷食法」，怎料體重不減反增，讓她超崩潰。



陳甯亞在Instagram發文提到，過去一週很努力實施「168斷食法」，也就是每天要空腹16小時，讓身體有機會去分解脂肪，進而達到減肥效果，暗自認為「應該有瘦了幾公克，甚至幾公斤」，於是日前看到體重機，就帶著小小的自信心站了上去。

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殊不知，體重機上的數字直接讓陳甯亞嚇壞了，原本只有47公斤的她，經過多日努力不但沒有變瘦，體重竟然還變成50公斤，等於短短7天就胖了3公斤，當場傻眼：「請問是我數學有問題，邏輯有問題，還是體重機出了問題？」哀怨表示，還以為可以結束減肥，如今只好繼續下去了。

對此，網友回應點出問題「應該是8小時妳都吃了些什麼，要瘦重點應該是要看體脂率，不是體重計上的數字」、「可能吃太好」、「蛋白質攝取要夠」、「增加的體重有可能是肌肉和水份啦」、「澱粉與糖盡可能少」，也喊話陳甯亞不用過度追求瘦身，保持健康體態才是最重要的！

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