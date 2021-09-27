麥當勞以「跌咗嘢」宣傳雞翼回歸被疑諷女警墮海　公司澄清無含意

【麥當勞／脆香雞翼／公關災難／跌咗嘢／試當真】香港麥當勞早前宣布，因國際航運因不穩定影響全球供應鏈，導致脆香雞翼延遲抵港，部份分店需暫停售賣脆香雞翼直至食材恢復供應。麥當勞今日公布（27日）恢復供應脆香雞翼，並推出雞翼優惠，又透過手機app推播消息，當中以「跌咗嘢～就係咁出奇」為標題，內文提到「唔搵佢，就會出返嚟」等字句，原意相信是引用YouTube頻道「試當真」大熱歌曲《跌嘢唔好搵》歌詞作切入點宣傳，惟有巿民接收訊息後，聯想到日前有水警快艇翻沉、高級督察林婉儀不幸殉職事件，認為麥當勞宣傳的內容是暗諷女警墮海，直斥做法不能接受，掦言要抵制麥當勞，要求公司交代事件。

香港麥當勞回應《香港01》查詣時表示，留意到近日之推廣內容引來關注，該公司澄清有關內容只是承接早於9月中脆香雞翼因國際船運延誤之消息，而雞翼恢復供應加上特價汽水的最新優惠，有關推廣內容絕無任何不敬之意或其他含意。對於推廣訊息令人感到不安，並非該公司原意，謹此深表歉意。



麥當勞昨晚（9月26日）晚上10時上載短片，指脆香雞翼恢復供應。（麥當勞fb截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

香港麥當勞昨晚10時於facebook發布動畫短片，表示「我哋班船到咗啦」，多艘船上着脆香雞翼航行，宣布app用戶可以12元優惠價購買2隻雞翼及1杯中汽水。至今早有巿民收到手機推播，標題為「跌咗嘢～就係咁出奇」，開首更是一支咪高鋒，似是在歌唱。而內文提到「唔搵佢，就會出返嚟」，然後宣傳公司產品。

麥當勞於9月27日早上向app用戶發出手機推播，標題是「跌咗嘢～就係咁出奇」，內文提到「唔搵佢，就會出返嚟」等字句，有巿民聯想到女警失蹤事件，觸發公關災難，（網上圖片）

看似尋常的宣傳內容，但有巿民收到推播內容後，卻聯想到前日（25日）西沙洲水警截擊艇遭大飛撞沉，事件中37歲高級督察林婉儀墮海失蹤，經連續2天搜救後，今日（27日）終在二澳海面發現林婉儀遺體，證實不幸殉職。其後有大量網民到麥當勞fb留言，要求解釋推播內容，認為如果借不幸事件「抽水」是無人性，要求解僱涉事職員，又揚言如果得不到滿意答案，會永久抵制麥當勞。

惟有網民認為，事件可能是有人「諗多咗」，毋須過早無限上綱，因脆香雞翼供應與船運有關，相信麥當勞的宣布策略會通過高層審查，並非即日出街，不信膽敢暗指女警失縱。事實上，「跌咗嘢～就係咁出奇」是來源自YouTube頻道「試當真」的短片《跌嘢唔好搵》，該短片於今年4日下旬在網上發布後，其後樂隊《ToNick》曾公開獻唱，不少年輕人當成潮語。

YouTube頻道「試當真」於今年4月發布短片《跌嘢唔好搵》，其後成為網上潮語。（「試當真」頻道截圖）

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不過，近日亦有網民以「跌咗嘢落水試下唔好搵」為題在討論區發帖，引來其他人無限聯想，亦想到女警失蹤事件，故亦支持撤查推播內容是如何擬定。

警方今日（27日）在二澳海面發現高級督察林婉儀遺體，其殉職令警隊十分沉痛。

同場加映：

有網民在TikTok分享影片，顯示麥當勞的外賣放到整張枱都是，估計至少有30份，但卻無外賣員接單送餐。外媒指地點應該是英國，但不知道具體是哪一間麥當勞。片段引起外賣員熱議，許多都明言拒接麥當勞外賣單，除了等候需時外，有行內人點出箇中關鍵原因，就是點麥當勞外賣的客人，一般小費都付得很少，「1張訂單要等45分鐘，而一單只賺5鎊（約53港元）左右，所以無司機想接」。



同場加映：麥當勞脆香雞翼暫停供應 香港逾半雪藏雞翼來自呢個國家

先看香港冷藏雞翼主要來源地▼▼▼