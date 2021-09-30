男友食飯頻與友人傳訊息　港女揭身材打扮被討論嬲爆：成班八婆咁

男生們聚在一起，談論女生的樣貌或身材也是正常不過的事，不過討論也要有分寸。有港女早前於討論區發文，指早前偕男友及男友友人食飯時，發現兩人一直在群組私下聊天，狀甚神秘。飯後她替負責駕車的男友查看地圖，意外發現男友的友人原來一直在群組談論其身材及打扮，令她大感憤怒，不禁批評：「成班八婆咁！」



港女指男友食飯期間不時傳訊息，原來對方的友人在群組內不斷談論其衣着打扮。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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該名港女於香港討論區發文大呻，指男友與友人建立了「打機group」，平日會在群組內閒聊，「平時講啲咩我都唔會點樣特別理佢哋，反正成班男人唔係講女就係睇女，一啲營養都冇」。

早前她與男友及群組內其中1名朋友A食飯，發現兩人頻頻以電話傳訊息，但當她問到訊息內容時，男友卻支支吾吾轉移話題，似是不想讓她知道。飯後男友提出接載A回家，駕駛期間要求港女代為查看地圖，「朋友A見我開始拎住部電話就唔再㩒電話，但係我見到嗰個group仲有通知彈出嚟」。

港女怒揭男友群組討論內容 ▼ ▼ ▼

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港女意外看到通知顯示男友群組的訊息，內容竟直接批評她身材不夠豐滿，穿起背心時「好似個小學生咁」。她怒極回望坐在後座的朋友A，惟對方「死口唔認係佢喺個group度開呢個話題先」。她續指，A不但認為在群組討論其身材沒問題，更說了1句：「我都係講下笑啫，唔係咁都嬲呀？」

港女事後不禁大呻，指當日的衣着沒有刻意展露身材，「其實我都唔係淨係着住件背心喎，仲有着件外套，乜有明文規定要咩身材先可以着咩衫㗎？」她又怒斥男友及男友友人，「我都唔明點解可以講完人哋壞話之後，俾人發現咗仲要扮冇事？點解成班麻甩佬可以好似女人咁，喺背後講完人哋壞話仲要唔認咁冇品」。

港女指發現友人批評其身材後，對方竟稱自己只是開玩笑，反指：「唔係咁都嬲呀？」（《愛回家之開心速遞》劇照）

帖文引來網民討論，不少人也支持港女，批評男友的朋友們多事又八掛，「八婆是無分性別的」、「班朋友最唔尊重係你男友，對自己女友評頭品足都唔鬧佢哋」、「身為男人，永遠唔會批評朋友嘅女朋友或老婆，亦唔會當批評自己女朋友嘅人係朋友，尤其是講身材。你男友冇阻止佢哋講，證明佢都係同類人，自己睇路啦」。

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