女孩傳錯簡訊　對象竟係呢位男神　粉絲瘋狂尋人跪求偶像手機號碼

韓國男神金宇彬抗癌成功後復出，最近他貼出一則限時動態，竟是一名女孩傳錯簡訊，她開頭就說，「買零食回來」，之後還再次傳送，連續收到兩封陌生簡訊的金宇彬竟還體貼回她，一公開後，韓網友全都在找這名女孩，想要拿到Oppa的電話號碼！



金宇彬稍早在限時動態公開一則簡訊內容截圖，是在27日下午5點半時，一個陌生號碼先傳訊來說：「請買零食回來。」

過了不久再傳第二句：「大叔，我是Yuri，請買小狗狗的零食回來吧！」

仲有幸獲男神體貼回覆 阿姨粉絲瘋狂尋人（點圖睇睇對話內容同粉絲留言）👇👇👇

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粉絲瘋狂尋人：阿姨要同你交換電話！

一看就知道是傳錯人，金宇彬卻沒有忽略，反而回她：「Yuri啊，你的號碼輸錯了啊！」看到此對話，韓網友超級羨慕，留言召喚這名名叫Yuri的女孩，「羨慕羨慕死了啦」、「Yuri啊你在哪？阿姨要跟你交換電話！」、「Yuri啊在幹嘛，還不趕快把電話號碼存起來！」、「怎麼感覺這孩子會把電話流出去啊」等等引發討論。

金宇彬2017年因罹患鼻咽癌息影，治療接近2年半，於2019年宣告健康復出，預定將投入新劇《我們的藍調》，和李炳憲、車勝元並列三大男主角，同劇甚至會和現實生活交往6年的女友申敏兒一起演出。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】