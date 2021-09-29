網民分享坐巴士大便失禁經歷　九巴教人有三急「3大攻略」被讚爆

坐巴士人有急屎怎辦？facebook日前熱傳1篇「坐巴士瀨屎」經歷，網民坐長途巴士時肚痛難耐下瀨屎，引起網民熱議。隨後九巴在fb專頁發文，介紹3種坐巴士下人有三急的攻略，教乘客除了意志力之外的「忍（屎）」技巧，包括提前搵廁所、分散注意力及大力捏虎口等，非常爆笑。網民大讚九巴「跟得貼」、「咁快手抽水」，但又提醒大家看完攻略更要感謝車長，「乘客有急事可下個站落，車長不可」。



日前有網民在fb群組「辦公室Online」貼文，分享坐巴士失禁經歷，配圖用上了3年前網傳的九巴座位有糞便照片。（網傳圖片）

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昨日（9月28日）有網民在fb群組「辦公室Online」發文，分享自己一段在巴士上「瀨屎」的經歷，最後要偷偷攝紙巾入屁股及提醒鄰座乘客，將過程形容得很生動，令網民笑言覺得相當熱血。清潔龍阿德都留言提醒事主要洗手，更標籤了九巴仔叫他「講兩句」。

日前有網民在fb群組「辦公室Online」貼文，分享坐巴士失禁經歷，配圖用上了3年前網傳的九巴座位有糞便照片。（網傳圖片）

九巴隨後在fb專頁「KMB 九巴專頁」發文，教大家坐車時人有三急的應對辦法，說「違反天性，從來都係一場革命」，在巴士上肚痛時，除了咬緊牙關用意志力壓制「便意」外，「九巴仔綜合咗各界嘅『忍』技巧，加上自己嘅親身經驗」，得出了3大攻略。

九巴仔人有三急「忍」攻略：

+ 3

九巴仔教路，第一點是要預先用App找廁所，因為乘客知道自己的忍耐力，所以要在車上預先找途經地點有沒有廁所，「要喺呢條艱苦嘅路上面搵『曙光』」，尋找機會「解決」。第二是要分散注意力，「只要唔諗，就係冠軍」、「打下機、睇下女神IG，分散自己注意力」。第三就是「聽人講」的大力捏虎口雙手虎口位，但九巴仔坦言未試過。

帖文一出引來網民爆讚，認為九巴仔反應極快，「咁快手抽水」、「九巴仔跟得咁貼」、「九巴仔真係好鬼update」，公關團隊更是功不可沒，「KMB 個PR 真係永遠都冇令人失望」。更有部分網民稱曾試過按虎口位的方法，「大力按個肚會乖乖無咁痛」、「㩒實虎口位我都試過，感覺係work嘅」，有留言逆向思考，提醒各乘客如果見到旁邊的人突然按住虎口，「你就知要調位了」。

正當網民讚九巴仔抽水抽得靚之餘，亦提到乘客有「便意」或肚痛時可以想多種策略，但車長卻只能忍，「借位多謝各車長！乘客有急事可下個站落，車長不可」。

（fb專頁「KMB 九巴專頁」）