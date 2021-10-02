iPhone 13網購騙案　騙徒一步步氹落疊　苦主付過萬元慘收呢樣嘢

新一代iPhone 13系列正式開賣，很多果迷急不及待搶購，不過有網民近日一時不慎墮入網購騙案，前後轉賬1萬多元給賣家及自付運費後，收到包裹卻只有吉盒1個，其後更發現騙徒仍在社交平台繼續「兜售」生意，因而發文提醒大家小心。



有網民近日一時不慎墮入網購騙案，前後轉賬1萬多元給賣家及自付運費後，收到包裹卻只有吉盒1個。（fb「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

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有網民前日（9月30日）在facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發文，指在FB見到有人放售iPhone 13 Pro 1TB，聲稱在Apple專門店以原價購入，他不虞有詐便付了1000元訂金，「佢話會出電子收據俾我」。事主本打算相約在港鐵站交收，惟該名女賣家提出可加50元選擇送貨服務，遂很「順攤」地付錢，「佢就話司機一陣間會打電話同我對地址」。

女賣家其後亦相當「負責任」，特意致電交代已將貨品轉交司機，「仲送好多好多好多嘢俾我，仲教我點樣用佢送嘅嘢」，事主因而被對方誠意打動，未收到貨品前已全數轉賬，前後共付了12,699元，等於iPhone 13 Pro 1TB的原價，「點知等X咗好X耐都冇送到，搵條女又搵唔到」。

再過一會，貨品終於送到，但送貨員要求再收140元運費，「成件事都唔關個司機事，我照畀咗錢個司機」，詎料一打開只見1個印有iPhone 13 Pro照片的吉盒，事主即時爆粗洩憤，並用第2個FB帳號查看，發現騙徒「而家仲喺度賣緊」。事主在帖文表示，希望大家盡情恥笑，讓更多人知道情況，以防再有同類事件發生。

從事主提供的FB及對話截圖可見，「賣家」的頭像是1位身材不錯的女子，她亦非常「大方」，聲稱會附送透明套和無線充電器，並貼心地教事主貼熒幕貼，「因為我唔幫你開盒啦全新，所以我冇幫你貼到，可能要勞煩你自己貼」。

帖文隨即引起網上熱議，不少網民都對事主中伏感莫名其妙，認為若以原價購入，為何不到專門店購買，「過一二千已經要面交啦，邊有可能過數」、「行兩步落鋪買好辛苦？定覺得咁大間地鋪係仲假過個短訊？」、「乜香港一間apple store都無咩？定係你住係火星？」、「好心買依啲野去返apple，買唔到咪遲啲先」。

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網民評iPhone 13系列5大失望位▼▼▼

同場加映：新買Airpods斷線失聲 港男質疑深水埗店舖賣次貨：呃$1000消費券

有網民早前於深水埗以消費券購入Airpods 2，其後發現產品有多項問題，質疑買到次貨。（fb「香港搵笨柒中伏關注組」圖片）

有網民早前於facebook發文，指在深水埗1家電子產品商店購買蘋果Airpods 2後，發現不時斷線及失聲，拿回專門店檢查才發現產品的序號與紙盒標明的不同，而且外觀殘舊，質疑商店售質次貨。他事後向涉事店舖及網上購物平台查詢，惟一直未獲回應，終決定向消委會投訴。



事主帶同Airpods到專門店檢查，發現其耳機與不但較為殘舊，耳機上的字體更接近完全「甩色」。（fb「香港搵笨柒中伏關注組」圖片）

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