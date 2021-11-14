日本情慾插畫集：15張圖揭情侶唯美愛慾日常　一筆一畫充滿性與愛

情慾流動，可以是火熱、狂野，也可以是充滿曖昧、讓人臉紅心跳的。情侶間無從紀錄、無法言語的濃情蜜意，都被日本插畫家 Misaki Tanaka 一筆一畫地畫出來。從曖昧到熱戀，那些相望凝視的日常都成了插畫風景。
【圖輯】如果你想看看帶點曖昧、害羞的情侶互動，不妨來看看Misaki Tanaka的作品吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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情慾讓人上癮，而你也是，讓我上癮。如果可以的話，我想一輩子都成癮。
【同場加映】IG爆紅插畫家還原小情人愛慾日常 生活中處處留下激情相愛的痕跡（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：日本情慾插畫集：無論和你做多少次，我都一樣動心】