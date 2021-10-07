女友睇醫生拎報告　港男開會未即接電話被提分手：已借尿遁打畀佢

情侶之間爭吵難免，但吵到要鬧分手，事情一定很嚴重吧？有港男早前在討論區發文，表示女朋友日前去看醫生聽取報告，他曾主動提出請假陪同，但女方拒絕；未料看診當天，樓主因開會而未有即時接聽女友的來電，雖然隨即「借尿遁」回電，但女友已非常生氣，「問我如果當時佢有咩事，我仲要佢等咁點算」，甚至因此事而提分手，讓樓主大感無奈。



有港男在網上發文，抱怨女友早前到醫院拿報告，當天他因開會而未即時聽來電，即使他很快回電，女友卻已經在生悶氣。（《我的野蠻女友》劇照）

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該名港男在香港討論區以「我只係叫女朋友等一陣，佢就嬲到想分手」為題發文，表示女朋友早前需要看醫生拿報告，他曾提出要不要請假陪同，但女友當時一口拒絕，「話我做嘢忙，佢自己一個去都OK」。直至看醫生當天，樓主也有傳短訊給女友問情況。

不過，當樓主剛好在開會時，女方卻來電了，「當下老闆們都喺晒度，點樣聽到佢電話？」，便偷偷以短訊告訴女友自己正在開會，稍後才回電。在發送短訊之後，樓主已立即「借尿遁」離開會議室並打電話給女友，「點知佢已經唔聽我電話，打咗好多次之後佢先話無事」。

港男指開會時多個老闆在場，根本沒可能即場接聽女友電話。（Alejandro Escamilla / unsplash）

他續指，事發當天晚上再找女朋友時，對方突然說對他很失望，「話我當下唔聽佢電話要佢等，仲問我如果當時佢有咩事，我仲要佢等咁點算」，甚至提出要分手。樓主聽後直呼冤枉，認為自己只是讓女友「等一陣」，崩潰稱「大佬呀！我真心覺得好無辜，我又唔係唔聽佢電話，只係叫佢等一陣都唔得？」。

帖文一出便引來網民熱議，部份人直指「女人喜歡講反話」，認為樓主一早已敗在沒有堅持陪女友去醫院的第1步，「女友叫你唔好去，話你工作忙，你真係無去陪佢拎醫生報告，一定係死罪」、「你唔知女人口不對心㗎咩…有假做咩唔請啊？」，也有網民叫樓主「企硬」，若自覺錯不在他，便不應低頭認錯，「分咪由得佢分，寵壞晒公主病，俾佢食住你一世無運行」、「似返個男人得唔得呀！？條女講兩句就跪低晒！」，惟樓主後來留言，強調自己並不想分手，只是感到很無辜。

（香港討論區）

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