晚晚都搶我張被！老婆常搶被卻呻凍醒要分被瞓　人夫反對下場超慘

不少夫妻在婚後才發現另一半有難以接受的習慣或行為，有人夫在討論區上發文訴苦，指近日妻子突然買來單人被說要與他分被睡，並點出原因稱「你晚晚都搶我張被，搞到我每晚都係凍醒」。惟人夫卻在內心大呻無辜，因為搶被的人明明是老婆。人夫最終花盡唇舌「成功爭取」不分被，但卻換來不准冚被及穿羽絨睡覺的超慘下場，因此請救網民如何令老婆知道搶被的人是她，並讓夫婦可再同冚被睡覺。



人夫樓主因為分被瞓的問題而與妻子吵架。圖為示意圖，非當事人。（GettyImages）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

樓主在香港討論區上發文，說妻子日前收工回家時買來1張單人被，於是便問明原因，「有咗（BB）呀？」，詎料妻子卻稱「我要同你分被瞓！你晚晚都搶我張被搞到我每晚都係凍醒！」。

人夫聽畢心想，「真係冤枉呀大老爺，明明每晚都係你搶完我張被仲要夾住張被瞓，我都未凍傷風你就賊喊捉賊話我搶被」。不過他最後仍然花了不少時間說服妻子不要分被瞓，「但係老婆唔准我夜晚冚被瞓，阻止我再搶被」。他最後提到，自己未曾試過要開冷氣但穿羽絨睡覺，求教網民「有咩方法可以等老婆畀我冚被瞓，又可以等佢知係佢每晚都搶被？」。

樓主大呻「真係冤枉呀大老爺」，不過俗語有云「清官難審家庭事」，相信即使是再世包青天也幫不到樓主處理搶被的問題。(《1995包青天》劇照）

有網民表示，樓主與妻子明顯有溝通問題，「屋企唔係講道理嘅地方，誰對誰錯唔係重點，雙方關係好先最重要」。另外亦有人表示分被瞓就是最好的解決方法，「一人一被咪幾好，試咗返唔到轉頭」、「老夫老妻大多都係咁」、「分被瞓有咩問題？幾好呀」。

（香港討論區）