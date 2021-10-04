心口出疹藏致命危機！患者扯開件衫驚現「蜘蛛痣」原來係肝臟出事

雖然常說肝臟是沉默的器官，一旦發現腫瘤，通常都已經5公分、甚至10公分大，但事實上肝如果出問題，還是有細微的症狀可以判斷，對此，台灣醫生特別衛教，身體出現3種情況時，最好還是到醫院檢查較為保險。



台灣家醫科醫生陳欣湄在《健康2.0》提到，先前有位患者長期覺得皮膚搔癢，且已經持續一段時間，自認為是濕疹，便決定前往醫院看病。他向醫生表示，自己有到家裡附近的藥局買藥擦，已經買到藥師都認識了，還問他為什麼最近用藥量變得較大，一大條原本可擦一個月的份量，現在居然幾天就用光，也勸他快給醫生檢查。

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但陳欣湄一聽患者的敘述便覺得「不太妙」，問診時，先是詢問病患除了皮膚癢外，是否有長出疹子等其他症狀，病人就把胸口衣服打開，醫生一看發現，並非一般紅疹，而是「蜘蛛痣」。她也立即將人轉至腸胃科進行詳細檢查，結果出爐竟是肝臟已長了10公分大的腫瘤。

對此，陳欣湄也指出，由於肝臟沒有神經，因此一找到腫瘤通常都是5公分、10公分的大小了。她提到，還是有幾個細節可初步判別，像是肝腫瘤若較靠近肺，頂到橫膈膜或肺部時，會感到不舒服，常會有食慾不振、消化困難等，這時就要懷疑有腹水。

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另外，還有些腫瘤剛好塞住膽管，陳欣湄說，這類型的比較會有明顯症狀，像是茶色尿、皮膚黃等。醫生接著說，肝臟是身體的解毒器官，可幫助代謝，所以有些症狀會很淺，如：疲倦、或皮膚搔癢。她提醒，假設有黃疸、臉及胸前長出蜘蛛痣，還有皮疹不消退時，還是盡快就醫檢查。

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