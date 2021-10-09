驚！家庭電器耗電量排名曝光　冷氣機竟只排第3　榜首僅手掌咁大

香港家庭用電量並不低，夏季的冷氣機，24小時長開的雪櫃也是大耗電量的電器，另外還有各位電器待機耗電累積下來的電費其實也不少。今日等裝修佬話你知8個你意想不到的電器耗電位吧！



微波爐的耗電位是食物愈乾，加熱時間愈耐。（資料圖片）

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第8名：洗衣機

洗衣機意想不到的耗電位不在於使其功率，也不是待機時的耗電量，而是不同洗衣模式！洗衣機有不同洗衣模式迎合不同洗滌要求的衣物，而毛衣要求的「柔洗」模式正是洗衣機意想不到的耗電位。

因為「柔洗」比「強洗」需要更多次改變轉動的方向，每次改變轉動的方向也要停擺再啟動，再啟動的電流都比額定電流多，甚至多達6倍，因此「柔洗」模式比「強洗」模式更耗電。想要慳電的話，就盡量避免使用「柔洗」模式了。

第7名：微波爐

微波爐與洗衣機一樣，待機時的耗電量並不多，意想不到的耗電位其實是於食物上。因為微波爐的原理是透過加熱食物中的水分從而令食物加熱，如果食物較為乾燥，加熱時間便要更長，電量也會用得更多。

不妨試試叮乾燥食物時灑一點水，加上蓋子，就能縮短加熱時間，變相減少耗電量。

第6名：電飯煲

電飯煲是亞洲主婦必備家電，它體積小小，但耗電量可以跟小型冷氣機相近！使用1小時就能耗掉1度電，加上如果你插著插頭進入保溫模式，1小時耗用的電量也不少，所以電飯煲絕對是意想不到的大耗電電器。

想使用電飯煲又不想浪費電力，不妨在煮飯先浸米30分鐘，米變軟便能縮減煮飯時間。另外，加熱水煲飯也能省去電飯煲加熱凍水的時間，便可縮短3至4成的煮飯時間，變相就能減少電飯煲所使用的電力。記得不用電飯煲時關掉開關或拔除插頭。

第5名：雪櫃

雪櫃是一個需要24小時快開的電器，耗電量大當然不在話下，但其實存放食物的方法也會影響雪櫃的耗電量。想要用雪櫃用得慳電，有兩個存放食物的守則要守，第一，冷藏庫（下格）只能放7成滿，讓冷空氣有足夠空間流通冷藏庫，令雪櫃不用耗用更多電力保持低溫。

相反，冷凍庫（上格）則要於不堵塞出風口的情況下盡量塞滿，令冷凍庫的食物彷佛能像大冰塊，保持冷凍庫低溫，從以減省冷凍所耗用的電力。

第4名：電磁爐，電陶爐

無火煮食是大勢所趨，電爐成為大部份人的煮食工具。它們以電力煮食，所以也是耗電的電器之一。而一般電磁爐的插頭也會安裝於廚櫃內，比較少於加掣面位加設開關，但其實電磁爐在待機狀態下仍會耗電，所以想要慳電，不妨掣面位加設開關，不使用時便關掉以減少耗電。

另外，新興的電陶爐也較電磁爐更為耗電，因為電陶爐的原理是表面發熱，繼而需時傳熱到煮食容器上，電磁爐的運作相對簡單直接，所以若果雙方功率相同，電磁爐也較電陶爐省電。

第3名：冷氣機

夏季裡冷氣機絕對是一大耗電電器。以下是一些使用冷氣之餘又能慳電又能保持涼快的方法：

1. 選用變頻冷氣機，自動調節輸出冷氣，不像定頻冷氣到達一定溫度後就停止運作，再在一定溫度後重啟，畢竟2每一次啟動都需要電流，經常一開一關自然耗電量大，所以選用變頻冷氣機。

2. 定期清潔濾網，避免影響製冷效果，繼而令冷氣加大力度製冷。

3. 開啟冷氣時，把風口朝上，配合風扇或循環扇，就能加速室內冷溫降。

第2名：電熱水爐

電熱水爐給你一個溫暖的熱水浴令人身心暢快，另一方面卻是耗電高手！電熱水爐加熱過程功率可達千瓦，短短10-20分鐘已可以用1度電以上。如果長時間開的話，每日也會耗用非常多電力，因此若不需使用請務必關掉。

另外，若果準備洗澡開了電熱水爐，見到顯示溫度已達合適位置，也可以關掉電熱水爐，便能節省不少電力。

第1名：機頂盒

意想不到的耗電電器第一位就是機頂盒，原來這小小的電器運作功率和待機時的功率幾乎一樣！因此它和雪櫃一樣是一個24小時耗電的電器，小數怕長計，一個月就能耗用10度電，不知不覺間一年就用掉至少100多元電費，所以務必在不使用時徹底斷掉機頂盒的電源。

總結

以上就是8款你意想不到的耗電電器，若果不想不知不覺間浪費電力，應在不使用該電器時徹底折斷電源，而選擇有關關的掣面是不錯的方法便利你做到慳電的效果。

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作者簡介：



裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。



（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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