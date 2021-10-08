貨車司機佔用公路應急車道　脫剩內褲沖涼　向交通警解釋：想提神

疲勞駕駛非常危險，不少司機需要長途駕車時也有獨有的提神方法。內地1名快遞貨車司機早前將車停於高速公路的應急車道後，竟在車旁脫剩內褲洗澡，過程遭駛經該處的交通警「斷正」。司機接受警員查問時，坦言因長期駕駛太疲倦，「想提下神」，又稱曾想駛進服務站，惟正值國慶假期，擔心過於擁擠會影響送貨行程，迫不得已才停車洗澡。



內地1名快遞貨車司機早前將車停於高速公路的應急車道後，竟在車旁脫剩內褲洗澡，過程遭駛經該處的交通警「斷正」。（新京報影片截圖）

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事發上周六（10月2日），湖北高速公路交通警發現，1輛貨車停在滬渝高速公路巴東段的應急車道，警員上前了解時，竟看到司機僅穿內褲，站在路旁以水喉洗澡。司機見到警員走近時深知「斷正」，惟並未停下動作，甚至稱「洗完頭就走」。

警員其後質問司機在路邊洗澡的原因，他尷尬解釋，指自己獨自駕車「太疲累」，而且身體也開始髒臭，「手上抓得黏黏的」，打算洗澡「提下神」。警員聞言反指他能到服務站洗澡，司機則稱因他負責運送快遞，車程有時效要求，擔心正值國慶假期，服務站過於擁擠，「我不敢進，進去我害怕出不來，白天可以，晚上這個時點就不敢進了」。

司機尷尬解釋在路邊洗澡的原因，坦言因長期駕駛太疲倦，「想提下神」，惟擔心服務站過於擁擠。（看看新聞圖片）

最終司機被警員處以罰款200元人民幣（港幣約240元），以及駕駛證記3分的行政處罰。警員同時提醒，高速公路車流量大，車速又快，除非遇上緊急情況，否則不應佔用應急車道；而一旦於應急車道停車時，須打開雙閃燈，並於車尾豎立指示牌示意。

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