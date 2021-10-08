夫婦邀情侶朋友瞓廳暫住　半夜聽「嗯啊」怪聲　戲精上身1招解決

有朋自遠方來，讓朋友暫住家中1、2天是正常不過的事，但台灣1名女子日前發文分享借客廳予友人過夜的經驗，指對方為來自台北的1對情侶，當時離開台北去樓主所住的地方遊玩，樓主及其丈夫讓2人「做廳長」，未料晚上卻被怪聲吵醒，疑對方在客廳親熱，她只好故意開門發出聲音，並影后上身裝作以為家貓打架，終成功讓朋友「停手」，翌日更心虛得預約酒店房間，不再留在樓主的家。



樓主指早前有朋友及其男友在她家暫住2晚，惟第1晚便發現客廳傳出怪聲，當她直接到現場設法阻止2人親熱後，該對男女在翌日早上便尷尬提出搬到酒店住。（資料圖片）

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該名女子在Dcard討論區發文，表示其女性朋友早前告訴她，將帶同男朋友一起找樓主聚舊，樓主便邀請2人在她家暫住兩晚，讓出客廳和準備棉被枕頭以供他們打地鋪。不過，就在第1天晚上，樓主在睡覺時聽到客廳有怪聲，傳出「嗯嗯啊啊」和喘氣聲，深怕其棉被會沾上體液。

樓主等了10分鐘，發現叫聲仍在，便叫醒丈夫，並獨自打開手機電筒，開房門時故意發出聲音，「聽到客廳的動靜突然停止，有棉被翻動的聲音」，她順水推舟地假裝「兇手」是家中的2隻家貓，問道「怎麼了？貓咪打架了？怎麼有聲音？」，她朋友沒有立即回應，僅發出拿紙巾和擦拭的聲音。

客廳的怪聲持續至少10分鐘，樓主決定開房門發出聲音，又假裝以為是貓咪打架，讓其朋友「知難而退」。（《無法抗拒的他》劇照）

為免場面尷尬，此時樓主影后上身並突然大叫，裝作感覺有蟑螂爬上她的腳，「棉被裏的人抖了一大下好明顯」。樓主隨後打開客廳的燈，情侶中的男方也神情狼狽地從被中探頭，樓主做戲做全套，向男方道歉說「不好意思，剛剛聽到客廳有點聲音以為貓咪打架，嚇到你們不好意思，繼續睡哈」，對方大感心虛，僅回答道「沒關係」。

到了翌日，樓主形容友人及其男友吃早餐時均感到尷尬，又說不想打擾樓主和貓咪，已經預約了酒店，吃完早餐便會先登記入住，樓主和丈夫也相常識趣，假裝對前1晚的事懵然不知。

樓主透露自己有潔癖，邀請朋友時也表明不要在其家中親熱，在文中狠批「缺德的人是他們好嗎？忍個一兩天會暴斃？要在我客廳做？」，而她事後一掀起棉被，更發現被上有精液的痕迹、至少10條彎曲的毛，甚至有經血，只好掉棄整張棉被。

（Dcard）

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