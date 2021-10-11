同事食飯唔用公筷　提醒後話是旦　網民：最攞命啜完筷子夾餸畀人

疫情下，愈來愈多人加強衛生意識，聚餐都會使用公筷，避免交叉感染，不過就未必人人懂得這個道理。有網民近日於討論區發文，他發現有名同事沒個人衛生意識，有日吃飯，同事們叫了小菜大家一起吃，唯獨該同事沒用公筷，「最攞命係，佢間唔中仲要啜下對筷子」，然後再夾餸給女同事，不少網民留言直斥「最憎呢啲野人」、「嘔心」、「我接受唔到」。



有網民近日於討論區發文，他發現有名同事沒個人衛生意識，有日吃飯，同事們叫了小菜大家一起吃，唯獨該同事沒用公筷。（《孤獨的美食家》劇照）

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該名網民於香港討論區以「發現有個同事冇咩個人衛生意識」為題發文，表示之前與該名同事一同外出吃飯，大家都是一人叫一個餐，自己吃自己那份，所以沒發現什麼問題。

但日前中午外出吃飯時，有另一位同事提議叫小菜大家一起吃，他才發現該名同事不喜歡用公筷。他指出，每名同事都用公筷，唯獨該同事不用，「提佢用返，佢就話是旦啦，唔記得咗啫」。

樓主續說，「最攞命係，佢間唔中仲要啜下對筷子」，然後再夾餸給女同事，向女同事說很好吃，女同事的樣子瞬間變得很尷尬，「成程冇掂過嗰舊嘢」。樓主強調，無論有沒有疫情，都應該用公筷。

有網民認同「無論有無疫情，如果叫小菜或飲茶，大家都有共識用公筷。衛生啲、食得安心啲」，有人指出「事實上好多人都係咁」、「如果同事唔用公筷，反枱」、「可能想同個女同事交換口水，間接kiss（接吻）啫」。

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