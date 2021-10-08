連登仔想儲錢進修欲減家用　阿媽唔缺錢仍企硬：$3000算收平你啦

家用問題是破壞不少家庭關係的導火線，早前有連登網民發文，自覺薪金不高，打算儲錢進修為未來作準備，遂向父母提出減少或暫停交家用。樓主爸爸得知原因也表示支持，惟媽媽聞言激動拒絕，堅持無論如何他也要交家用以盡子女責任，甚至稱「3000算收平你㗎喇」，令他大感委屈。



連登網民指有意儲錢進修，希望減少或停繳家用，惟遭媽媽一口拒絕。（《香港愛情故事》劇照）

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連登網民「悶悶不樂」早前發文，稱大學畢業後「唔係搵得多」，薪金不足2萬元，每月會給予父母3000元作為家用。他有感需為將來打算，「唔想自己一世都搵咁低人工，所以先想用自己錢去進修」，故向父母提出減少或暫停交家用，「學費唔平㗎，如果畀少啲家用，生活真係唔使就住就住」。

爸爸得知樓主想進修，也支持他毋須交家用，不過媽媽卻完全相反，「好大反應起晒鋼」，立即拒絕他的要求，「同我講：『你住得呢間屋就要畀家用，養咗你咁多年，每個月畀少少錢都唔願意？3000算收平你㗎啦！』」。

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樓主指，媽媽其實不缺錢，他也曾表示畢業後幾年經濟較為困難，希望可減少家用金額，惟媽媽卻堅持「無論有幾慘有幾辛苦，一定要畀家用，盡仔女嘅責任」。他續說，明白3000元家用的確不足以作為生活費，因此平日每當媽媽要求買新電話、新衣服時，也會盡量滿足她，「佢亦都覺得我係應份買畀佢」。

被媽媽拒絕後，樓主感到非常委屈，坦言自己並非打算以後也不交家用，只想畢業後的幾年能「有多啲錢揸手」。他其後又大呻，「如果真係咁窮，就咪生我出嚟啦，無多餘錢就逼人交家用，你啲仔女都唔會生活快樂」，甚至直言日後不會生兒育女，以「終結呢個交家用、養兒防老嘅輪迴」。

樓主直言為免日後子女要承受同樣「輪迴」，不打算生兒育女。（《香港愛情故事》劇照）

帖文引來網民激辯，有人認為樓主媽媽的堅持情有可原，「試下自己搬出去住，就知道3000無收多你」、「你開始賺錢但係食住屋企，其實係要父母繼續供養你」、「要你畀3k係想你負下責任啫，知唔知咩叫承擔」。

不過有網民則認為，若父母沒有經濟壓力，根本不應強迫子女給予家用，「如果老豆老母不愁衣食，但仲要逼仔女畀家用的話，根本就折墮」、「其實係大家要為對方諗多步，父母生得仔女就唔好有養兒防老心態，要佢為自己負擔咁多、要求家用，但仔女理應孝順，主動為家庭貢獻一啲，啫係都係講個心囉」。

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