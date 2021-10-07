20件炸雞套餐1人獨食？大胃男開盒感淆底　最後戰績竟然咁誇張

大胃王的食量總是突破凡人的想像！有網民於討論區發文表示，同事日前打邊爐後集體肚瀉，翌日公司只有他1人上班，因此便外賣了20件雞套餐打算開1人派對，更聲稱「後生嗰陣自己食1個百幾蚊桶餐not difficult（無困難）」，不過當外賣送到，他打開食物盒後坦言「有少少淆」，更打算不吃雞皮以提升「戰鬥力」，卻遭其他網民寸「唔食皮不如唔好食啦」。詎料樓主最後總共吃了「12件炸雞、4隻雞翼、4隻雞全翼、4件葡撻、1盒沙律、一盒薯格」，戰績確實超驚人。



有網民近日於討論區表示，在公司開1人派對，外賣了20件炸雞套餐打算獨食。（「連登討論區」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名網民於連登討論區發文稱，日前與同事打邊爐，但有4人其後肚痾，「so weak（很弱）」，翌日公司只有他1人上班，因而外賣了20件雞套餐開1人派對，並打算只吃雞，其他食物放進雪櫃留給同事吃。

樓主表示，「後生嗰陣自己食1個百幾蚊桶餐not difficult（無困難）」，但外賣送到，開盒後滿枱都是炸雞，他亦坦言「都幾多，有少少淆」，並指出這個套餐是6人餐，他不吃雞皮的話「戰鬥力提升30%左右」。不過其他網民即寸他「唔食皮不如唔好食啦」，樓主回覆已戒了吃雞皮很久了。

樓主形容吃到最後1件時，很像吃放題吃到最後，「仲想塞多2球雪糕入肚，頂胃頂到上喉嘅感覺」，其後又稱「瞓咗半粒鐘叫消化咗少少無咁頂住」。他最後報告戰績，表示總共吃了「12件炸雞、4隻雞翼、4隻雞全翼、4件葡撻、1盒沙律、一盒薯格」，只剩2盒飯、4盒薯蓉、1盒粟米及6罐汽水，食量確實非常人可比。

樓主暴風進食戰鬥力▼▼▼

其他網民紛紛留言說，「見到都飽」、「食三舊（雞）係極限，仲會夜晚唔想食飯」、「食得完應該都差唔多放工」；有網民擔心他的健康，「請愛惜生命」、「小心血管閉塞」、「中風餐」、「如果一日啪埋嗰6罐汽水，會唔會變咗往生套餐」、「樓主你都想肚痾埋一份」，他回覆指自己算是「半個大胃王」，曾一次吃2碗過橋米線也沒難度。

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：【見到都飽】大胃王主婦每餐煮巨量食材 用大豬扒夾飯變三文治



【見到都飽】大胃王主婦每餐煮巨量食材 用大豬扒夾飯變三文治

+ 20

同場加映：大食女143蚊自助餐鯨吞過百隻鮑魚 老闆不滿拍片公審反被轟



大食女143蚊自助餐鯨吞過百隻鮑魚 老闆不滿拍片公審反被轟

同場加映：新同事日日麵包當午餐 上司悉真相請食飯唔准托手踭：幫得就幫嘛



新同事日日麵包當午餐 上司悉真相請食飯唔准托手踭：幫得就幫嘛