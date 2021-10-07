男友家過夜便急肚瀉　意外揭「妹夫」有古怪　神秘通話嚇呆女網民

意外發現別人的秘密，應否公開出來呢？台灣有女網民分享指，在男友家過夜時，意外偷聽到其妹的未婚夫跟「神秘人」的通話，一句「今晚回去抱你呀」嚇得她躲在廁所不敢作聲，忍不住發文稱「總感覺男友妹的未婚夫有問題」，但礙於跟妹妹關係不好，因而求問網民應否告知事件。



男友家過夜便急肚瀉，意外揭其妹的未婚夫有古怪。（GettyImages）

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該網民在Dcard討論區發文，指與男友交往1年多，周末有時間都會到他家過夜，跟其父母及親戚朋友感情都很好，唯獨與男友妹關係膠着，「每次我點頭打招呼時她都裝作沒看見，也曾經手工做了禮物送給她，結果被她回了一個超級厭惡的臉給拒絕掉」。

早前她到男友家過夜，隔天清晨肚子痛到歪掉，因而躡手躡腳走出房間如廁，突然廁所門外傳來腳步和講話聲，原來是男友妹的另一半正在通電話▼▼▼

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樓主對事件猶有餘悸，而近日男友透露妹妹要結婚了，令她更不知所措，糾結應否直接跟男友妹說出當日的事，但怕被指造謠故意挑撥兩家人的親事。她其後補充指，已將事情告知男友，但對方認為沒證據證明，「他妹男友是不是真的亂來，所以當天（的事）只有我跟男友知情」。

帖文引起網上熱議，不少網民都指跟男友說完就可以，讓他們家自己看着辦，亦有人認為如果跟別人的妹妹關係不好，「我會選擇當吃瓜群眾」，免得好心沒好報，而且樓主亦不是百分百確定男友妹的未婚夫有問題。

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