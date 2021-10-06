譚仔上市｜暗盤價曾低招股價逾一成　報價一文看清　網民：10小蝕

【譚仔上市／暗盤價／富途／耀才／輝立】售賣米線起家的譚仔國際（2217）今日（10月6日）公布認購結果，明日（10月7日）掛牌，雖然招股時錄得28.58倍超額認購，惟暗盤價卻不似預似，各大券商今日開放譚仔國際暗盤交易，惟紛紛跌穿招股價，其中耀才暗盤曾報2.88元，較招股價3.33元勁跌0.45元，以每手1000股計算，帳面蝕450元，約等於10碗米線。

3大券商分別於傍晚6時半及7時半完成暗盤交易，其中富途牛牛的譚仔國際報3.14元，跌0.19元；輝立證券的譚仔國際報3.12元，跌0.21元，耀才證券的譚仔暗盤價報3.15元，跌0.18元。

不少網民自稱是譚仔米麵的顧客，表示有認購股票，看到暗盤價後哀號成了「韭菜」被宰割，又形容這是「10小蝕」，苦中作樂希望譚仔推出「韭菜米線」以應景。



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譚仔國際今次上市共發售逾3.35億股，其中一成在香港發售，獲超額認購28.6倍，一手中籤率只有7.14%，成功抽中的人，原本算是「幸運兒」，惟暗盤交易時段卻現暗湧。

根據富途牛牛、耀才及輝立證券暗盤價，譚仔國際最高價一度升至3.8元，以招股價3.33元、每手1000股計算，帳面賺470元。惟「快樂總是短暫」，暗盤價隨即急插向下，其中耀才暗盤曾報2.88元，勁跌0.45元或約13.5%，以每手1000股計算，帳面蝕450元，大概約10碗譚仔米線價格。截至下午6時30分，富途牛牛的譚仔暗盤價報3.14元，跌0.19元，約5.71%；輝立證券的譚仔暗盤價報3.12元，跌0.21元，跌幅6.306%。截至下午7時30分，耀才證券的譚仔暗盤價報3.15元，跌0.18元，跌幅5.41%。

以米線聞名的的譚仔國際（2217），今日（10月6日）公布認購結果，明日（10月7日）掛牌。

股民哀號：10小蝕！



看着譚仔暗盤價大跌，不少股民於網上叫苦，形容是「10小蝕」，又指自己成了韭菜被收割，質問「譚仔點對得住股東」。亦有網民指出，「撞正今日（跌市）唔好彩」、「飲食股伏到咁仲抽」。也有網民發揮創意，建議譚仔乘勢推出「韮菜米線」。

韭菜是堅韌粗生的植物，割後不久又再長出；在內地財金圈說到「割韭菜」，意指大量散戶入巿後投資產品即急瀉，散戶損失慘重，但巿場上仍有源源不絕的新散戶不斷被收割。

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譚仔國際將於明日正式掛牌，實際股價仍要看屆時市場反應。

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除了製造業、零售業、物業管理及保安等行業，更比熱門政府筍工助理文書主任（ACO）起薪點高，引起網民熱論。

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