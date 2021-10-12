重陽節陽氣重轉運時機　命理師教8招開運　大門放1物件可增財運

【九九重陽／農曆九月九日／登山】重陽節又被稱爲登高節、老人節，這天除了有登高避邪的習俗外，還有說是轉運的絕佳時機。台灣命理師楊登嵙指，民眾不妨在重陽節用以下8招來開運。



重陽節又被稱爲登高節、老人節，許多人選擇在這天登高避邪。（資料圖片）

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