網民盤點6個終極大佬級迴旋處！荃灣有2個上榜　大圍迴旋處變碎料

迴旋處是不少司機的噩夢，更加是發生交通意外的黑點。最近有網民在討論區上發起，盤點迴旋處中的終極大佬！全港多區的大型迴旋處在討論期間都被網民提及，榜上有名！



不少人都討論迴旋處，以觀塘道開源道迴旋處為例，經常發生交通意外及塞車問題成為司機想避開行經的原因。（資料圖片）

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網民「世界是你的蠔」在連登討論區上以「香港迴旋處之中嘅Final Boss」為題發文，提供2個Boss級迴旋處以作公投，包括荃灣德士古道迴旋處及荃灣海興路大涌道迴旋處，更認為這2個迴旋處，「大圍嗰個相比之下碎料啦」。

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有留言認同樓主提供的選項，例如德士古道迴旋處地獄之處在於「3線得嚟每條線都好窄，根本無可能3條線同時有車行」。不過亦有人批評，「你嗰2個係出得慢啫，大圍（嗰個）3線迴旋處設計交通意外出事率應該算數一數二」。

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