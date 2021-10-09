獅子山風球｜8號波被批細風細雨　網民改圖寸天文台：遲咗24小時

受熱帶氣旋獅子山吹襲，天文台今早（9日）6時40分改發八號東南烈風及暴風信號，打破2020年熱帶氣旋氣旋浪卡所創下的「最遠8號風球紀錄」。8號風球懸掛下，很多網民都認為不算大風大雨，甚至比昨日更平靜，批評「乜事都冇就打8號，假期先唔畀香港人出街」，有人甚至貼出風和日麗的照片嘲諷天文台判斷失當。



天文台今早（9日）6時40分改發八號東南烈風及暴風信號，打破2020年熱帶氣旋氣旋浪卡所創下的「最遠8號風球紀錄」。（資料圖片）

今早掛8號風球市況▼▼▼

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獅子山風球．持續更新｜天文台發出8號風球 下午考慮改發3號

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天文台昨早（8日）僅發出黃色暴雨警告，中小學生、打工仔仍要冒着狂風暴雨返工返學，直至上午11時20分轉發紅雨警告信號，25分鐘後才改發黑雨警告，多區更出現水浸情況，積水甚至湧進車廂內。直至今晨，天文台改發八號東南烈風及暴風信號，由於大部分人都不用返工返學，令大家更加不滿，「遲咗24小時先掛」、「星期六就11號波都得啦」。

網民貼圖寸爆天文台▼▼▼

有網民則指今早外面尚算平靜，雨勢亦不像昨日那麼大，「細風細雨喎」，甚至有住屯門的網民稱「一滴風都冇」、「大西北雲層薄到透出太陽」。有人感嘆「工要照返，假就冇得放，焗你留喺屋企困獸鬥」，揶揄「呢個天文台真係冇得頂」。不過有網民就反駁指，澳門氣象局都掛八號，「應該都係風力問題」，又稱批評的人眼光狹窄，「自己屋企無風就等於全香港無風」。

同場加映：黑雨│的士車廂慘變「魚缸」影片瘋傳 女乘客蹲座位飲泣：濕晒啦

昨日天氣有幾惡劣？網上瘋傳1段短片，顯示暴雨湧入令的士車廂頓變「魚缸」，女乘客被迫蹲到座位上飲泣，哭說：「張櫈都濕晒啦！」有網民則笑言這是「水上的士」。



1條影片今午在網上瘋傳，1輛的士在馬路上被洪水圍困，水不斷從車門湧進，車廂變成水浸，水位至少浸過腳踝。（影片截圖）

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獅子山吹襲下香港市況▼▼▼

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黑雨下不少打工仔都關注是否能早下班，從Google Trends搜尋熱度「人氣竄升」關鍵字見到，「黑雨工作」、「黑雨放工」飆升最多。

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