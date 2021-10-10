太空性愛有3大困難　無重力成障礙　要學海豚搵「第三者」幫手

太空旅行似乎不再是遙不可及的事，太空人甚至即將向火星進發，但長時間的太空旅程亦存在不少疑問，其中太空人如何解決性慾亦是焦點之一。《德國之聲》最近的一次報道就探討太空性愛，提到太空性愛非不可行，但因處於無重狀態，要「行事」比起地球上將會有多個不同之處，包括性慾變化及性行為姿勢等，甚至可能需要參考海豚，在親熱時要「第三者」幫忙固定2人。



《德國之聲》訪問了德國太空人毛雷爾（Matthias Maurer），他將展開的為期6個月的國際太空站之旅，當被問到「太空中的性行為」時，他則表示還沒談到相關話題。（Gettyimages）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

太空性愛可行嗎？

《德國之聲》在報道中訪問了德國太空人毛雷爾（Matthias Maurer），他將展開的為期6個月的國際太空站之旅，當被問到「太空中的性行為」時，他則表示還沒談到相關話題。

直至目前為至，美國太空總署（NASA）一直堅持至今在太空之中不曾有人發生過性愛行為，而美國太空人亦一直都對太空性愛避而不談。過去曾經做過涉及太空性愛的實驗亦只曾發生在動物身上，而非人類。美國太空總署資深生物倫理學家保羅（Paul Root Wolpe）提到，「如果我們認真要研究長途太空旅行，我們需要知道太空中的性愛，性行為很可能會是旅程的一部分」。

太空旅行愈來愈近，人類亦有計畫向火星進發，太空能否發生性愛的問題亦都引起討論。（電影《火星任務》劇照）

美國太空總署前資深醫學顧問莎拉蓮（Saralyn Mark）認為，「如果我們將性健康視作整體健康的一部分，我們就要明白將人放到實際情況中的結果」。以男性為例，射精可以減少前列腺中積聚的微生物，另外高潮亦可以釋放壓力及改善睡眠質疑，相信有助進行高壓力的太空任務。

翻查過去，人類曾經有2次疑似曾經發生太空性愛的歷史，其中一次是1982年，當時俄羅斯女太空人斯維特拉娜（Svetlana Savitskaya）以第2名女太空人的身份上太空，參興為期8天的聯盟T-7（Soyuz T-7）太空任務，同機有2名男性太空人，有指當時的任務在想像中曾經設想過要發生性行為。另外一次則是1992年，美國太空總署奮進號穿梭機發射時，當中2名太空人馬克（Mark Lee）及珍（Jan Davis）其實在任務開始前1年已經秘密結婚，太空任務成為他們的蜜月旅行。

太空性愛並非完全不可行，接下來的問題就是，性愛在太空及地球發生時會有什麼分別。（GettyImages）

荷爾蒙變化降低性慾

假設太空性愛可行，接下來的問題就是在地球及太空發生關係時會有什麼分別。首當其衝是性慾，由於太空處於無重力狀態，荷爾蒙變化將降低性慾。不過由於太空人只有約一成是女性，現有關於人類荷爾蒙在太空中的變化數字都只來自男性。另外加上女太空人進行任務時都會避孕以避免月事，某程度亦都人為地改變了荷爾蒙的變化。

當太空人在太空船上進行任務時，他們每90分鐘就會維繞地球轉一圈，影響他們的生理機制運作，當中包括與性有關的荷爾蒙甚至是性慾。德國太空人烏爾里希（Ulrich Walter）曾經表示，在他的10天太空任務之中，他完全沒有性慾。不過他亦提到，太空人的性慾在太空活動數周之後有調整過來。

由於太空沒有重力，荷爾蒙變化將影響太空人的性慾。（Unsplash／entersge）

無重力影響體液流動

如果撇除複雜的荷爾蒙機制，先討論身體的物理反應，或許太空性愛的分別會更加明顯。由於太空沒有重力，人體血液流向將會主要上向流向頭及胸口，而非向下流動下半身，有人質疑這或許會影響男性生殖器勃起，不過馬克及莎拉蓮都指沒有影響，甚至有另外1名美國太空人朗（Ron Garan）直指「我想不到任何人體可能可能在地球上發生的事，在太空上時是沒有可能的」。

不過對於女性而言，雖然在太空被激起性慾仍然是有可能的事，但實際的體驗感覺將與地球上有極大分別。因為女性們性器官分泌出來的體液將因為沒有重力而不會自由流動，更會在體內變成一團黏稠的物體。

在太空中，男性相信不會有勃起問題，但女性或許會因為體液未能流動而有困難。（GettyImages）

太空性行為要有助力「幫忙」

最後，去到性愛動作的實際問題，原因同樣是因為太空沒有重力。根據牛頓第三定律，每個動力都會有同樣的反作用力，保羅表示，「太空完全沒有反作用力，太空性愛最後可能變成不斷將另一半『推』開」，「我們不會意識到，重力在我們發生性行為時幫助了我們很多」。

烏爾里希表示，如果人類真的要在太空發生性愛，或許需要參考海豚，在發生關係時邀請第三者幫忙固定2人。至於保羅則認為，太空站的所有工具都以魔術貼固定在牆身，或許可以將伴侶以魔術貼固定在牆上，「在太空你要有點創意」。

（德國之聲）

【延伸閱讀】性愛冷知識｜分析男人5大性愛謬誤（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17