的士客拾獲藏$5000銀包　與司機一致決定交警署尋失主丨好人好事

拾金不昧是值得讚揚的美德，而2名誠實的人同時下決定更是非常難得！有網民於網上發文，指上周五（8日）乘搭的士時，甫上車便發現1個銀包，內藏5000元現金，他告訴司機後，雙方一致同意將銀包交至警署，更「均真」地點算銀包內的現金、拍照及交換電話。至周六（9日），乘客便收到司機發給他的報案證明，顯示沒有私藏財物，好人好事獲網民激讚。



有巿民乘的士時拾獲放有5000元現金的銀包，與的士司機商量後一致決定交予警署，好人好事獲網民讚好。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

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該名網民於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，表示上周五（8日）晚乘的士時，在乘客座位發現有人遺下銀包，查看後更見到內裏放有多達5000元現金。他即時通知的士司機，雙方一致決定將銀包交至警署，希望尋回失主。

樓主與司機討論後，決定由司機將銀包帶至警署。為免引起爭拗，司機非常「均真」地在樓主面前打開銀包，點清現金並拍照證明，同時與他交換電話。至周六（9日），樓主便收到司機的報案證明，遂發文大讚對方非常誠實，「值得表揚呢位司機」，引來一眾網民讚好。

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事主照樣支付車資，但在他要求拿收據以向公司報銷時，司機一手撕下印有車牌號碼的角落，並說「我濫收車資犯法㗎！」。（fb「歪歪」圖片）

同場加映：在過去的周五（8日），天文台於11時45分才發出黑色暴雨警告，巿面出現混亂，當天清晨時分只是黃雨警告生效，一眾打工仔、中小學生等依然要冒雨上工上學，有人選擇乘搭的士希望減低雨水直接「衝擊」，但網上瘋傳1段短片，顯示暴雨湧入令的士車廂頓變「魚缸」▼▼▼



黑雨│的士車廂慘變「魚缸」影片瘋傳 女乘客蹲座位飲泣：濕晒啦

1條影片今午在網上瘋傳，1輛的士在馬路上被洪水圍困，水不斷從車門湧進，車廂變成水浸，水位至少浸過腳踝。（影片截圖）

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同場加映：的士司機停車買麵包無拎車匙 車門反鎖唯有爆窗 網民：最貴麵包▼▼▼



西環1個的士司機在燈位前停車不熄匙，打算「快快手」買個麵包，不料車門反鎖，當下竟果斷地用螺絲批打破車窗開門。（影片截圖）

的士司機果斷爆窗全過程▼▼▼

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同場加映：的士司機幾錢車程先滿意？短途黑面過海嫌遠？行內人曝6大因素【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

