的士客拾獲藏$5000銀包　與司機一致決定交警署尋失主丨好人好事

拾金不昧是值得讚揚的美德，而2名誠實的人同時下決定更是非常難得！有網民於網上發文，指上周五（8日）乘搭的士時，甫上車便發現1個銀包，內藏5000元現金，他告訴司機後，雙方一致同意將銀包交至警署，更「均真」地點算銀包內的現金、拍照及交換電話。至周六（9日），乘客便收到司機發給他的報案證明，顯示沒有私藏財物，好人好事獲網民激讚。
該名網民於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，表示上周五（8日）晚乘的士時，在乘客座位發現有人遺下銀包，查看後更見到內裏放有多達5000元現金。他即時通知的士司機，雙方一致決定將銀包交至警署，希望尋回失主。
樓主與司機討論後，決定由司機將銀包帶至警署。為免引起爭拗，司機非常「均真」地在樓主面前打開銀包，點清現金並拍照證明，同時與他交換電話。至周六（9日），樓主便收到司機的報案證明，遂發文大讚對方非常誠實，「值得表揚呢位司機」，引來一眾網民讚好。
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