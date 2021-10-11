阿囝有咳話想飲湯潤肺即出事　阿媽晚晚淨湯送飯超崩潰：湯渣當餸

媽媽愛子女的心從來都不容輕視，更經常出現剛說想吃什麼，未來一段日子家中該樣東西就會多得「泛濫」的情況。近日有網民在討論區分享，指最近見有幾聲咳，便跟母親說想飲湯潤肺，詎料一言既出，駟馬難追，家中連續幾晚的晚飯都是湯和白飯，沒有任何餸菜，讓樓主非常崩潰。



有網民發文分享，指自己跟母親說想飲湯潤肺後，其後數天的晚餐便只有湯和白飯。（《一屋老友記》劇照）

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該名網民在香港討論區以「千祈唔好同老母講想飲湯」為題發文，表示最近入秋，自己不時都咳嗽，喉嚨輕微痕癢，便對母親説想飲湯水，希望能潤一潤肺。樓主指母親過去也曾煲湯，預計回家會有湯水飲。不出他所料，晚飯的確有潤肺的湯，不過卻完全沒有餸，只得白飯和湯，「佢淨係煲湯！餸都唔煮，佢叫我用湯餸飯」。

當樓主抱怨沒有餸菜配飯，母親在廚房拿出整盤湯渣。（資料圖片）

樓主不禁抱怨說「冇餸食」，母親聽後卻從廚房拿出一整盤湯渣，讓樓主送飯。如是者過了數天，樓主崩潰直言，「已經食咗幾日湯渣，希望今晚唔好再食」，又指已經很婉轉地跟母親說不用再飲湯，以停止每天湯水和湯渣的攝取。

帖文一出，隨即引來網民討論，大部份留言均反指樓主身在福中不知福，「出面飲湯最少都40、50蚊，有咁嘅阿媽都唔好好珍惜，仲嫌三嫌四」、「食唔知米貴，而家煲湯幾貴樓主你知唔知？」、「有阿媽煲湯飲是件多麼幸福的事」，又着樓主自己買餸孝敬辛苦的母親，「自已去買幾十蚊燒味返來孝敬下媽媽啦！衰仔！」。

（香港討論區）

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