圓規風球│今晚掛3號波！天文台料周三達9級風　8張圖睇風力勁成點

【天文台／天氣／圓規／八級風力／八號風球／颱風／熱帶氣旋／李氏力場】熱帶氣旋獅子山剛離開，另一風暴圓規又將來襲，更已增強為強烈熱帶風暴。天文台表示，按照現時預測路徑，圓規會在今晚（10月11日）晚間進入香港800公里範圍內，隨後天文台會發出三號強風信號，取代強烈季候風信號；隨着圓規橫過南海北部及靠近本港，本港明日稍後天氣轉壞，風力有機會進一步增強，預料圓規會在星期三初時在本港以南約400公里掠過，本港部份地區風力可能會達烈風程度，廣泛地區亦可能有暴雨及狂風。

根據天文台九天天氣預報，周二（10月12日）至周四（10月14日）都有狂風驟雨雷暴，離岸及高地最高更會吹九級風。而單計圓規中心附近最高持續風速，已比獅子山更強勁。網民亦關注會否發出八號或以上風球。

究竟今次圓規風力有多強？會否發出熱帶氣旋信號，甚至懸掛八號或以上風球，主要視乎3大因素，以下一一看清。

另外，本港歷年來多次出現10月打風的情況，其中1964年颱風黛蒂襲港，當時就曾發出最高級別的十號風球；而2020年熱帶風暴浪卡吹襲時，本港亦曾發出八號風球達14小時，本文將詳列香港10月打風的數據。



黑雨｜天文台被指發得太遲玩謝市民！還原數據揭天文台算唔算遲？天文台咁回應…

即睇圓規風力勁成點！以及預測天氣情況＋發出風球信號3大因素▼▼▼

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天文台表示，按照現時預測路徑，圓規會在今晚（10月11日）晚間進入香港800公里範圍內，隨後天文台會發出三號強風信號，取代強烈季候風信號，提醒市民明早（10月12日）出門前請留意最新天氣消息。

天文台又說，隨着圓規橫過南海北部及靠近本港，本港明日稍後天氣轉壞，風力有機會進一步增強，預料圓規會在星期三初時在本港以南約400公里掠過，本港部份地區風力可能會達烈風程度，廣泛地區亦可能有暴雨及狂風。

是否掛八號視乎3大因素

網民亦關注今次圓規吹襲會否懸掛八號或以上風球。雖然圓規中心附近最高持續風速達120公里，已超過8號風球每小時63至117公里的標準，但是否發出風球信號，要視乎熱帶氣旋的環流大小、影響範圍，以及移動路徑等。

▼7.18早上暴雨過後，多區出現彩虹▼

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教你電腦/手機App check颱風強度 + 落雨閃電即時通知教學



在香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

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至於會否懸掛八號風球甚至十號風球，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真‧力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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天文台拆解逼港颱風減弱 香港安全竟靠台灣、呂宋？



除了「力場」，原來颱風下香港相對安全還與台灣和呂宋島大有關係！

逼港颱風減弱與台灣、呂宋島關係 ▼▼▼

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