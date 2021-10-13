圓規｜天文台考慮下午4至7時改3號波！10月風暴數據2次須掛10號波

【天文台／天氣／圓規／八號風球／颱風／熱帶氣旋／李氏力場】八號東北烈風或暴風信號現正生效，天文台表示，隨着圓規遠離香港及即將登陸海南島，本港風力有所減弱，視乎本地風力減弱程度，天文台會考慮在下午4時至7時改發三號強風信號，取代八號烈風或暴風信號。

根據天文台九天天氣預報，周三（10月13日）至周五（10月15日）都有驟雨雷暴，離岸及高地最高更會吹十級風，比較早前預計的九級風更高。

另外，本港歷年來多次出現10月打風的情況，其中1964年颱風黛蒂襲港，當時就曾發出最高級別的十號風球；而2020年熱帶風暴浪卡吹襲時，本港亦曾發出八號風球達14小時，本文將詳列香港10月打風的數據。



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天文台表示，隨着圓規遠離香港及即將登陸海南島，本港風力有所減弱，視乎本地風力減弱的程度，天文台會考慮在下午4時至7時改發三號強風信號，取代八號烈風或暴風信號。

下午2時，颱風圓規集結在香港之西南約490公里，即在北緯19.1度，東經111.0度附近，預料向西移動，時速約25公里，移向海南島。

圓規襲港下市況▼▼▼

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▼7.18早上暴雨過後，多區出現彩虹▼

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教你電腦/手機App check颱風強度 + 落雨閃電即時通知教學



在香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

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至於會否懸掛八號風球甚至十號風球，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真‧力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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天文台拆解逼港颱風減弱 香港安全竟靠台灣、呂宋？



除了「力場」，原來颱風下香港相對安全還與台灣和呂宋島大有關係！

逼港颱風減弱與台灣、呂宋島關係 ▼▼▼

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