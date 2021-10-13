圓規│8號波下午4時前維持！天文台料達10級風　會否掛更高看4因素

【天文台／天氣／圓規／八號風球／颱風／熱帶氣旋／李氏力場】八號東北烈風或暴風信號現正生效，強烈熱帶風暴圓規已增強為颱風。天文台表示，與圓規相關的雨帶繼續影響廣東沿岸，現時本港部份地區吹烈風，但隨着圓規遠離，本港下午風力會逐漸減弱，八號烈風或暴風信號會在下午4時前維持。

根據天文台九天天氣預報，周三（10月13日）至周五（10月15日）都有驟雨雷暴，離岸及高地最高更會吹十級風，比較早前預計的九級風更高。而單計圓規中心附近最高持續風速，已比獅子山更強勁。網民亦關注會否發出八號或以上風球。

究竟今次圓規風力有多強？會否懸掛八號以上風球？主要視乎4大因素，以下一一看清。

另外，本港歷年來多次出現10月打風的情況，其中1964年颱風黛蒂襲港，當時就曾發出最高級別的十號風球；而2020年熱帶風暴浪卡吹襲時，本港亦曾發出八號風球達14小時，本文將詳列香港10月打風的數據。



颱風圓規｜8號波維持到明天 從數據看10月打風8號風球平均掛幾耐

圓規風球｜下午4時後先發8號波！天文台要考慮股市收市？即睇24年數據還原真相

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天文台表示，與圓規相關的雨帶繼續影響廣東沿岸，現時本港部份地區吹烈風，但隨着圓規遠離，本港下午風力會逐漸減弱，八號烈風或暴風信號會在下午4時前維持。

上午10時，颱風圓規集結在香港之西南偏南約390公里，即在北緯19.2度，東經112.4度附近，預料向西移動，時速約25公里，橫過南海北部，移向海南島一帶。

圓規襲港下市況▼▼▼

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會否掛八號以上視乎4大因素

網民亦關注今次圓規吹襲會否懸掛八號或以上風球。雖然圓規中心附近最高持續風速達每小時120公里，天文台亦預料離岸及高地間中會吹10級風，但究竟會否發出比8號風球更高的信號，要視乎熱帶氣旋的環流大小、影響範圍、風力變化及移動路徑等。

▼7.18早上暴雨過後，多區出現彩虹▼

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在香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

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至於會否懸掛八號風球甚至十號風球，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真‧力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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天文台拆解逼港颱風減弱 香港安全竟靠台灣、呂宋？



除了「力場」，原來颱風下香港相對安全還與台灣和呂宋島大有關係！

逼港颱風減弱與台灣、呂宋島關係 ▼▼▼

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