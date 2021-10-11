驚見男子躺路中心卻意識清醒　警察到場他哭稱：我個囡唔識計數！

子女教極唔識，父母難免會心灰意冷。內地江蘇蘇州近日突然出現1名男子躺在路中心，影響交通秩序之餘亦都十分危險。警方到場了解發現，男子意識清醒，但卻要求警察拘留他，原因是未能教會女兒1條簡單數學問題，對此感到挫敗，不想回家。警察勸喻下，男子最後離開路中心。



江蘇蘇州近日突然出現1名男子躺在路中心。（網上圖片）

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事發於昨天（10月10日）上午，短片可見該名男子躺在路中心，行過的車都需要避開，十分危險。後來警察來到就上前了解情況，首先他們發現男子並非暈倒而是意識清醒，於是就問他為什麼要躺在路中心。男子回應指「我女兒，800減700，她（說）等於900」，然後就哭了起來。

男子更說，自己躺在路中心就是因為不想回家，希望可以被警察拘留。不過警員最後只帶他離開路面之後，就勸他回家。網民認為，家長難免因為功課問題而感到崩潰，但躺在路中心也並非明智之舉。

（搜狐新聞）

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