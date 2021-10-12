圓規｜下午4時後或發8號波！天文台要考慮股市收市？即睇數據真相

【天文台／天氣／圓規／獅子山】熱帶風暴獅子山上周襲港帶來橫風橫雨，其間天文台發出黑色暴雨警告信號、八號風球的時機，連番被市民嘲諷不及時，坊間更有人質疑指天文台隸屬商務及經濟發展局，發出黑雨警告或八號風球時要考慮股市交易時段等經濟因素，導致延誤發出相應信號，而今次圓規襲港，天文台亦預告會在下午4時至6時考慮發出八號風球，剛好是股市下午4時收市後，令同類觀點再被重提，引起熱議。

《香港01》翻查天文台數據，1997年7月回歸後至今，香港共發出過40次8號烈風或暴風信號，當中逾半、23次都影響到股市交易時段（包括半日或全日），從數據而言，天文台發出風球信號與股市交易時段關係似乎不大。



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商務及經濟發展局長邱騰華周一（10月11日）亦解畫，強調即使天文台隸屬於商經局，但他沒有參與天文台科學決定，天文台作任何天氣警告亦沒有考慮經濟及商業因素。

獅子山吹襲下香港市況▼▼▼