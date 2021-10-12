圓規風球丨九巴暫維持正常服務　出po疑抽天文台水：唔會彈出彈入

熱帶風暴獅子山剛離去，強烈熱帶風暴圓規逼近，天文台預告於下午5時20分或以前發出八號烈風或暴風信號，不少打工仔也擔心屆時或出現交通混亂。九巴下午發文，表明日間巴士服務仍然會維持正常，向市民派定心丸：「九巴仔喺大廳，唔會彈出又彈入嘅！」幽默一句引來網民熱議，紛紛笑指九巴乘機向天文台「抽水」，「咁串，你老闆知唔知㗎？」。



九巴下午發文，表明將維持正常服務一段時間，帖文中1句「唔會彈出又彈入嘅！」引來網民熱議，紛紛笑指九巴乘機向天文台「抽水」。（九巴fb圖片）

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因應「圓規」逐步移近，本地風勢將進一步增強，天文台考慮於下午5時20分或以前發出八號烈風或暴風信號。預告「8號波」後，一眾打工仔最擔心就是放工時間大排長龍，有人甚至湧到天文台facebook表達不滿。

九巴官方facebook專頁下午發文，表示日間巴士服務仍然會維持正常，直至另行通知，安撫正在或將要趕回家的市民：「唔怕唔怕，九巴仔喺大廳，唔會彈出又彈入嘅！風雨同路，九巴路線現時維持正常服務！無論如何，九巴仔都安全咁送大家返屋企㗎！」

九巴向市民派定心丸，指即使八號風球發出，仍會維持服務一段時間，「九巴仔喺大廳，唔會彈出又彈入嘅！」。（九巴fb截圖）

帖文中「唔會彈出又彈入」1句引來網民無限聯想，紛紛笑言九巴仔有意向被批評多次就風暴預測及訊息發布「改口」的天文台抽水，「九巴仔係咪想將圓規啲水份抽乾？」、「九巴仔咁串，你老闆知唔知㗎？」、「未收市前，你唔好收車先呀」。

另有網民趁機留言，感謝一眾於惡劣天氣下仍緊守崗位、送市民回家的車長，「辛苦晒司機們」、「感謝各位車長、香港好彩有你」、「車長也要安全呀」。

同場加映：facebook日前熱傳1篇「坐巴士瀨屎」經歷，網民坐長途巴士時肚痛難耐下瀨屎，引起網民熱議。隨後九巴在fb專頁發文，介紹3種坐巴士下人有三急的攻略，教乘客除了意志力之外的「忍（屎）」技巧，包括提前搵廁所、分散注意力及大力捏虎口等，非常爆笑。



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受熱帶氣旋獅子山吹襲，天文台上周六（9日）6時40分發出八號東南烈風及暴風信號，打破2020年熱帶氣旋氣旋浪卡所創下的「最遠8號風球紀錄」。8號風球懸掛下，很多網民都認為不算大風大雨，甚至比黑雨周五（8日）更平靜，批評「乜事都冇就打8號，假期先唔畀香港人出街」，有人甚至貼出風和日麗的照片嘲諷天文台判斷失當。



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