港爸擁幾層樓但生活庹縮　垃圾站執嘢返屋企　網民：愈有錢愈低調

人生賺錢是為了什麼？有網民近日於討論區發文表示，朋友的爸爸整個人生只懂賺錢，擁數層樓、數千萬股票，但生活與綜緩戶沒什麼分別，「成日在垃圾站執嘢返屋企」，令他不禁想是否如此庹縮的人才儲到這樣的身家，有錢與沒錢有什麼分別。



有網民近日於討論區發文表示，朋友的爸爸整個人生只懂賺錢，擁數層樓、數千萬股票，但生活與綜緩戶沒什麼分別。（《億男》劇照）

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該名網民於香港討論區以「有無人一世賺錢又唔肯洗錢？」為題發文，指出朋友的爸爸擁數層樓、數千萬股票，但生活與綜緩戶沒什麼分別，住在300呎的屋，平日粗茶淡飯，買車永遠只買10年以上車齡的日本二手車，令他不禁想「係咪真係要咁庹縮嘅人先至儲得到咁嘅身家？」。

他又說，有錢還是沒錢並非太重要，重要是如何過到令自己舒服的生活。他認為，「人生好似大富翁遊戲」，資金儲到了一定數量，遊戲可玩性就下降，懂利用資金才有樂趣。

他指出，經常有人想買股票發達，「買了日日心驚膽顫睇住個市，精神病，我就真係唔會咁樣過活」，認為儲到錢，買車位及細住宅單位，每月收租，生活輕鬆、財務自由，「點解要跳入股海浮沉等死？」。

他說，有錢還是無錢並非太重要，重要是如何過到令自己舒服的生活。（《億男》劇照）

他表示，「執垃圾真係出好多富豪」，他有朋友在深水埗鴨寮街擺地攤賣垃圾，但有數層樓收租，子女可出國讀博士。

帖文引起網民熱議，有網民指出「周街大把，呢班友只求心靈富足」、「這種人覺得錢財係一種安全感，洗錢係罪惡」、「愈有錢嘅人愈低調，因為怕被人綁架」、「點都好過啲揮金如土嘅暴發戶富二代呀」，不過亦有人認為「識賺唔識洗好蠢，後代隨時敗晒副身家」。

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