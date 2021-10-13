圓規丨打工仔清晨齊集港鐵站等搭車返工　網民：辛苦緊守崗位的人

強烈熱帶風暴圓規已增強為颱風，八號東北烈風或暴風信號現正生效，將在下午4時前維持。雖然正值「8號波」，部分打工仔仍要在風雨下趕回工作崗位，有網民就上載相片，可見今早清晨有市民齊集於港鐵站外等候開閘，準備乘搭頭班車上班。相中一幕引來討論，不少網民也指部分行業無法在家工作，只能對該批緊守崗位的打工仔送上一句「辛苦了」，又希望僱主盡量體諒員工，提供彈性安排。



有網民就上載相片，可見今早清晨有市民齊集於港鐵站外等候開閘，準備乘搭頭班車上班。（fb「土瓜灣之友」圖片）

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有網民今晨於facebook群組「土瓜灣之友」上載相片，指拍照時間為今晨清晨約5時半，當時天文台已發出8號風球，但仍有大批打工仔需要冒風雨上班。相中可見，約10名市民手持雨遮站於土瓜灣港鐵站外，等候開閘乘車，其中有人身穿恤衫長褲，相信準備乘頭班車。

相中可見，約10名市民手持雨遮站於土瓜灣港鐵站外，等候開閘乘車，其中有人身穿恤衫長褲，相信準備乘頭班車。（fb「土瓜灣之友」圖片）

相片引來網民討論，有人不禁開玩笑指，「香港人真係好鍾意返工」，不過更多網民指，打工仔在惡劣天氣下上班是身不由己，只能感謝緊守崗位、提供服務的人，「8號風球有啲工作都要開工，所以辛苦晒」。亦有人指，打風上班已比一般打工仔辛苦，希望僱主會提供彈性安排體諒員工，「其實只要公司有一啲應變安排安全好多，最緊要公司懂得照顧下屬」。

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圓規帶來的惡劣天氣或再次影響一眾打工仔，有網民在討論區發文，表示原本在周三請假以處理銀行事宜，但由於打風，便打算銷假並改於周五（15日）請假，惟其上司聽後非常大反應，更怒斥他沒有好好計劃如何放假。



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香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真‧力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

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