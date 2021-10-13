圓規│網民湧天文台fb讚用字準有改善　呢個時間內落8號波仍要返工

【天文台天氣／圓規／八號風球／工作安排／返工／勞工處】數日前熱帶風暴獅子山襲港期間，天文台因多次更改8號風球維持時間加上用字模糊，引來市民批評。至今次針對颱風圓規預報，天文台終於一改「頹勢」，表明八號風球會在今日（10月13日）「下午4時前」維持，不少網民湧入天文台Facebook大讚「用字清晰」、「抵讃」。

另外，不少打工仔關心如果下午4時取消八號風球，是否仍要上班，以及工作安排等。根據勞工處《颱風及暴雨警告下工作守則》，如相關警告在工作時間結束前 3 小時或以上取消，僱員應盡量在2小時內返回工作崗位。



圓規吹襲下市況▼▼▼

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日前熱帶風暴獅子山襲港，天文台多次更改8號風球維持時間，而且用字相對模糊，如「下午至黃昏」、「黃昏前後」、「維持一段時間」等，難以預計時間，引來市民批評訊息混亂，天文台事後承諾會改善預測及信息發布。

今次颱風圓規吹襲，天文台今日（10月13日）早上9時45分已預告八號風球會在「下午4時前」維持，用定相對確定，大批網民在天文台Facebook留言大讚「講清清楚楚，終於唔使再猜燈謎了！」、「天文台今次明顯有改善，要讚」。但亦有網民認為預告仍然太慢，「今次係清晰咗，但都係唔一早講，就係唔畀你瞓得咁安樂」。

即睇更多網民對今次天文台預告看法▼▼▼

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天文台相關預告帖文發出約1小時，已有逾千人讚好（天文台Facebook）

八號風球取消後是否需要復工？



八號風球取消後的上班問題也引起打工仔關注。根據勞工處《颱風及暴雨警告下工作守則》，如相關警告在工作時間結束前 3 小時或以上取消，僱員應盡量在2 小時內返回工作崗位。

《守則》又提到，如僱員遇到實際困難，例如個別地區道路或公共交通服務在八號信號、黑色暴雨警告信號取消或「極端情況」結束後未能即時恢復，應讓他們可暫時毋須復工或安排在家工作；若僱員因惡劣天氣或其他不受控制的因素影響而未能返回工作地點上班，僱主須了解原因，並考慮每宗個案的獨特情況及體諒員工，不應無故地不發放他們的工資、勤工獎或津貼。

圓規風球｜今早升級颱風 熱帶氣旋有分級 颱風風力要達這水平

根據天文台資料顯示，熱帶氣旋是根據接近風暴中心之最高持續風力加以分類的，香港採用的分類定義，以10分鐘平均風速為根據，分為以下6種▼▼▼

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