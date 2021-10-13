圓規丨90後下屬掛8號波前想早走　公務員上司：我住元朗都未出聲

圓規風球襲港，天文台昨日（10月12日）預告發出8號風球後，打工仔紛紛分批放工，有自稱任職公務員的網民發文，狠批90後文職下屬得知將會掛8號風球後即要求提早下班，指居於元朗的她亦不會如此緊張，又指自己「放煙break」時還未感受到風力，認為下屬毫不上進。帖文引來討論，不少網民反斥樓主嚴人寬己，「蛇王嘅鬧個打風早走嘅真係有說服力」。



有自稱任職公務員的網民發文，狠批90後文職下屬得知將會掛8號風球後即要求提早下班，惟她曾提及自己「放煙break」，反遭網民批評雙重標準。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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該名自稱任職公務員的網民投稿至facebook專頁「公務員secrets」，指負責文職的90後下屬昨天得知天文台將於5時20分發出8號風球後，隨即以擔心多人乘車會引起交通混亂為由，「嘈住」要求提早下班。她對下屬的要求感到非常不滿，又指自己住在新界區仍未感緊張，「講起都扯火！話咩自己住得遠，驚一陣好多人坐地鐵返唔到屋企，嘈住話要早走！講住得遠？你阿姐我住元朗都未出聲啦！」

樓主續指，即使提早下班，下屬亦會與其他趕回家的打工仔一同等車，「𠵱家收工就唔多人逼地鐵？」，又「爆粗」斥責對方不懂感恩，「平時都唔會點叫你OT，咁想返屋企咪quit咗去，匿喺屋企做廢青囉！8號風球世界末日咩？」

阿姐批鬥全文▼▼▼

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她更稱，昨日下午於辦公室樓下「放煙break」時根本感受不到風力，認為下屬要求早走只因不上進，「好心啲90後上進啲，用啲時間去諗下點樣快啲完成手頭上工作，浪費晒啲時間去諗咩早走」。

樓主的「批鬥」帖文未有引起共鳴，反引來網民狠批，指她根本雙重標準，容許自己「蛇王」吸煙，卻不准下屬於打風時提早下班，「蛇王嘅鬧個打風早走嘅真係有說服力」、「典型垃圾老細級思維」、「仲有時間食煙，咁得閒就畀人走先啦」、「自己有煙break，同事呻2句都接受唔到，果然係公務員同事，寬己嚴人，得自己做到嘢」。

樓主的「批鬥」帖文未有引起共鳴，反引來網民狠批，指她容許自己「蛇王」吸煙，卻不准下屬於打風時提早下班。（《愛回家之開心速遞》劇照）

亦有網民力撐下屬，指打風前提早下班是僱員權利，「天文台出得預警就係畀人早走，唔係出嚟做咩」、「如果個員工日日都話要早走就抵畀你鬧啫，打風早走要求唔過分喎」、「Before 8號風返到屋企先係最安全、最人性做法，人哋出事你個心一世唔安樂呀老屎忽」。

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圓規帶來的惡劣天氣或再次影響一眾打工仔，有網民在討論區發文，表示原本在周三請假以處理銀行事宜，但由於打風，便打算銷假並改於周五（15日）請假，惟其上司聽後非常大反應，更怒斥他沒有好好計劃如何放假。



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