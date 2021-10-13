圓規風球｜貪靚OL打風穿T恤拖鞋返工　同事批「有師奶味」惹熱議

撰文：謝茜嘉
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颱風圓規襲港，需要回公司上班的打工仔需要抱着捱過風雨全身弄濕的風險，當然要早有準備。有網民於討論區發文表示，昨日（12日）3號風球下回公司上班，見到平日戴口罩都會化妝、穿着整齊的女同事改為穿T恤、短褲及拖鞋，並解釋因打風關係，穿這身裝束很方便，下雨走路不怕弄濕及不會麻煩。樓主批該女同事「着到好求其，有少少師奶味」，不滿地說就算不用見客也應「着好睇少少」，其觀點引起網民熱議。

有網民於討論區發文表示，昨日（12日）3號風球下回公司上班，見到平日戴口罩都會化妝、穿着整齊的女同事改為穿T恤、短褲及拖鞋，他批評「好求其」。（《大師兄》劇照）

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該名網民於香港討論區以「女同事返工着到成個師奶咁」為題發文，表示昨日打風回公司上班，見到平日戴口罩都會化妝、穿着整齊的女同事改為穿T恤、短褲及拖鞋，直言「着到好求其，有少少師奶味」。

樓主稱接受不到女同事穿得太隨便，指出雖然昨日不用見客及其他人，「但係你都着好睇少少吖」。他好奇下問女同事為何穿成這樣上班，對方解釋因為打風，這樣穿很方便，下雨走路不怕弄濕及不會麻煩。樓主卻對此感到不解，表示打風可以不穿高踭鞋，改穿球鞋，「但係都唔使着拖鞋返嚟㗎嘛，仲要啲腳趾又唔係靚」。

他表示，打風可以不穿高踭鞋，改穿球鞋，「但係都唔使着拖鞋返嚟㗎嘛，仲要啲腳趾又唔係靚」。（《BB來了》劇照）

有網民留言反問「打風落雨有得揀，點會着波鞋？嫌未臭過定未洗過鞋？着雨靴合理啲」，有人指出「着成點都唔關你事啦」、「公司冇規定，員工着乜返工又關你事？你都幾霸道喎！」。

樓主回覆說「冇規定都唔係要着到咁樣返工，公司都冇規定唔可以着睡衣返工，咁唔着睡衣返工？」，亦有網民認同樓主看法，認為「打風落雨不是大晒的，自己要注意衣着，公司不是自己屋企」。

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