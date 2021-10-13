圓規風球｜打風出街應否為眼鏡貼交叉？網民妙答：我戴Con都貼！

風球打到嚟，當然要做好防風措施，除子窗戶玻璃之外竟然連眼鏡都要貼交叉貼紙！連登討論區有網民分享想法，指家中玻璃窗於貼上膠紙後沒有出事，因此想到「眼鏡黐完咪安全啲」。有留言表示樓主想法十分風趣，又稱自己即使戴隱形眼鏡，都會在上面貼交叉，比樓主更誇張。



網民上載為眼鏡貼上交叉貼紙的示意圖。（連登討論區圖片）

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網民「惟有飲者L其M」在討論區上發文，問「打風出街副眼鏡使唔使落交叉膠紙？」，然後貼出眼鏡貼上交叉膠紙的示意圖，再指「屋企啲窗黐完無咁碎，眼鏡黐完咪安全啲，啲碎難入眼」。

原來樓主的想法一早已經有人實現。（網上圖片）

【2018年颱風山竹風力強勁，不少人都在窗上貼膠紙加強窗戶 ▼ ▼ ▼】



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帖文引來網民熱烈討論，不少人讚「咁都畀你諗到」、「有料」、「笑死」，有人更指自己即使戴隱形眼鏡也會貼上交叉貼紙，比樓主更加誇張。另外亦有留言上載山竹颱風時的舊圖，指當時已經有人在眼鏡，甚至是錶面上貼交叉貼紙，減低傷害。不過有網民亦突破盲點，指現時眼鏡不少已經轉用膠鏡，交叉膠紙未必適用。

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