連環殺害十數兒童並飲血　現代吸血鬼逃獄　全城恐慌

肯亞一名20歲男子向警方坦承自己誘拐殺害至少12名兒童，還會吸被害者的人血。該名「吸血鬼」被控多項謀殺罪，原定於13日出庭，不料警方當天赫然發現他從監牢離奇失蹤！引發全城恐慌。



這名「吸血」的連環殺手被拘留了 30 天，肯亞星報報道萬賈拉（Masten Wanjala ）原訂本週三（13日）出庭，不過警方當天上午7點點名時發現他已不在牢房中，相信是週二晚間或週三凌晨逃獄，該時段當值的3名警員已被逮捕並接受調查，內羅畢總督邁克·松科 (Mike Sonko)更懸賞 1,316 英鎊（20 萬先令）徵求任何能協助找到這名兒童連環殺手的線索。

20歲的萬賈拉（Masten Milimo Wanjala）是至少 12 名兒童被連環殺戮的疑兇。（HANDOUT）

萬賈拉是在肯亞首都奈羅比（Nairobi）郊外發現兩具分別12和13歲的兒童屍體後被警方鎖定，並在7 月中旬將他逮捕。他向警方透露自己的犯案手法，先落藥迷昏小孩，接着動手勒斃，有時還喝他們的血，在陳述自己的犯行時，他不但沒有悔意，還說自己在殺人過程中得到很大的樂趣。

他承認過去五年犯下超過 10 宗謀殺案，並協助警方找回屍體。棄屍地點多是玉米田附近或者茂密灌木叢，有時還會將屍體棄在明渠。

當地媒體報導，萬賈拉 (Wanjala) 瘋狂殺戮始於16 歲。他綁架了 12 歲的 Purity Maweu，並吸了她的血，由她死去。三年後，萬賈拉在肯尼亞西部的基米利利殺死了 13 歲的阿隆。小男孩的死在城市 Kamukuywa 引發了暴力抗議，居民焚燒了他們認為屬於嫌疑人的房子。警方稱他至今與首都奈羅比、馬查科斯和肯尼亞西部多達 14宗謀殺案有關聯，受害者幾乎都是男孩。

警方表示，萬賈拉曾試圖勒索贖金。其中12 歲少年Musyoki 的母親被要求以 330 英鎊換取她的兒子，但她無法籌到這筆錢。Opindo 的父親在他的兒子在小學被綁架後被要求支付 200 英鎊。警方正在調查萬賈拉是否有同夥，還是獨自行兇。

據肯雅失蹤兒童的數據，2020 年有 242 名 18 歲以下兒童（125 名女孩和 117 名男孩）失蹤。大多數人與家人團聚，但至少有 10 人被發現死亡，18 人仍然下落不明。