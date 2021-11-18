下周超凍大埔、將軍澳跌至13°C！有一區得11°C　保暖8式要學識

【天文台／轉冷／香港氣溫／暖包／羽絨／保暖】天文台表示，一股偏東氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸地區，預料一道冷鋒會在下星期一橫過華南沿岸，該區顯著轉涼，與其相關的東北季候風會在隨後兩三日為該區帶來清涼及乾燥的天氣。

根據天文台九天天氣預報，未來幾天市區氣15度至27度，而未來9天分區最低氣溫只有11度，其中大埔、將軍澳只有13度，打鼓嶺則只有11度。

天氣轉涼下，大家緊記做好保暖，以下禦寒保暖8大Tips可以留意，原來飲酒保暖可能會感到更凍，而暖包如果這樣用更隨時灼傷。



未來九天天氣預報：

未來九天分區氣溫預測，即睇你嗰區有幾冷，11月23日有一區氣溫只有11度▼▼▼

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禦寒保暖8大Tips 暖包咁用隨時灼傷！



大家緊記留意保暖8招，原來喝酒、打邊爐、用暖包有多個地方要注意，亂做隨時得不償失。

禦寒保暖8大Tips▼▼▼

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着衫之外仲要識冚被！只要學識正確冚被次序，被內溫度最高可暖4度！▼▼▼

小心羽絨4大安全隱患



保暖亦有人選擇穿羽絨，但原來可能有爆炸問題。內地應急管理部宣教中心曾發文，講解穿羽絨服存在的安全隱憂，有4大注意事項，部份情況下甚至可能出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患：

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第1招：學模特兒走路

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第2招：雙手互拉

第3招：手牽手轉圈

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