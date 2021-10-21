冷鋒今殺到1天急跌10度！天文台料分區最低15度　羽絨4隱患會爆炸

【天文台／轉涼／香港氣溫／暖包／羽絨／保暖】天文台表示，與一道冷鋒相關的東北季候風會在未來一兩日為華南帶來顯著較涼及有雨天氣；東北季候風會在下周初至中期逐漸緩和，廣東沿岸地區天色好轉，日間氣溫回升，預料一股季候風補充會在下周後期影響華南。天文台又預料，下午氣溫開始顯著下降，今晚天氣較涼，吹和緩偏北風，風勢逐漸增強。

根據天文台九天天氣預報，未來9天市區氣溫18至27度，而氣溫更會由今日（10月21日）最高28度，一日急跌至10月22日的最低18度，分區更有多區最低氣溫只有15、16度。天氣轉涼下，大家緊記做好保暖，以下禦寒保暖8大Tips可以留意，而暖包如果這樣用，更隨時灼傷。



未來九天天氣預報：

10月22日分區最低氣溫亦只有15度▼▼▼

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10月23日分區最低氣溫亦只有15度▼▼▼

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禦寒保暖8大Tips 暖包咁用隨時灼傷！



大家緊記留意保暖8招，原來喝酒、打邊爐、用暖包有多個地方要注意，亂做隨時得不償失。

禦寒保暖8大Tips▼▼▼

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着衫之外仲要識冚被！只要學識正確冚被次序，被內溫度最高可暖4度！▼▼▼

小心羽絨4大安全隱患



保暖亦有人選擇穿羽絨，但原來可能有爆炸問題。內地應急管理部宣教中心曾發文，講解穿羽絨服存在的安全隱憂，有4大注意事項，部份情況下甚至可能出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患：

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第1招：學模特兒走路

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第2招：雙手互拉

第3招：手牽手轉圈

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