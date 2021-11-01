冷鋒到分區氣溫跌至15度！天文台料多天有雨　1個保暖動作會更凍

【天文台／轉冷／香港氣溫／暖包／羽絨／保暖】天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在明日影響廣東沿岸，並在隨後兩三天逐漸緩和，預料本周後期該區天氣相當溫暖，亦有一兩陣雨，而一道冷鋒會於星期日橫過華南沿岸，氣溫顯著下降及有幾陣雨。
根據天文台九天天氣預報，下周日及周一有雨，而未來9天市區氣溫17至29度，分區最低氣溫更只有15度。天氣轉涼下，大家緊記做好保暖，以下禦寒保暖8大Tips可以留意，原來飲酒保暖可能會感到更凍，而暖包如果這樣用更隨時灼傷。
未來九天天氣預報：
未來九天分區氣溫預測，有一區只有15度，即睇你嗰區有幾涼▼▼▼
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禦寒保暖8大Tips 暖包咁用隨時灼傷！
大家緊記留意保暖8招，原來喝酒、打邊爐、用暖包有多個地方要注意，亂做隨時得不償失。
禦寒保暖8大Tips▼▼▼
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着衫之外仲要識冚被！只要學識正確冚被次序，被內溫度最高可暖4度！▼▼▼
小心羽絨4大安全隱患
保暖亦有人選擇穿羽絨，但原來可能有爆炸問題。內地應急管理部宣教中心曾發文，講解穿羽絨服存在的安全隱憂，有4大注意事項，部份情況下甚至可能出現爆炸。
穿羽絨4大安全隱患：
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第1招：學模特兒走路
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第2招：雙手互拉
第3招：手牽手轉圈
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