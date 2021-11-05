周日立冬分區1天急跌15度！天文台料凍足6天　1個保暖動作會更凍

【天文台／轉冷／香港氣溫／暖包／羽絨／保暖】天文台表示，廣東沿岸未來一兩日風勢微弱，天氣相當溫暖，預料一道冷鋒會在星期日晚上至星期一早上橫過華南沿岸；受其相關強烈東北季候風影響，該區顯著轉涼及有幾陣雨，風勢頗大，隨後數天仍然早晚清涼，天氣乾燥，日夜溫差較大。

根據天文台九天天氣預報，周日至下周一都有雨，而天文台未來9天市區氣溫16至29度，11月9日至11月11日分區最低氣溫更只有14度；另在打鼓嶺氣溫溫差最大，由11月7日最高31度，急跌至11月8日的最低16度，相差15度。天文台又預計，星期日至下周五都顯著降溫及清涼，凍足6天。

天氣轉涼下，大家緊記做好保暖，以下禦寒保暖8大Tips可以留意，原來飲酒保暖可能會感到更凍，而暖包如果這樣用更隨時灼傷。



未來九天天氣預報：

未來九天分區氣溫預測，11月9日至11月11日有一區更只有14度，即睇你嗰區有幾涼▼▼▼

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禦寒保暖8大Tips 暖包咁用隨時灼傷！



大家緊記留意保暖8招，原來喝酒、打邊爐、用暖包有多個地方要注意，亂做隨時得不償失。

禦寒保暖8大Tips▼▼▼

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着衫之外仲要識冚被！只要學識正確冚被次序，被內溫度最高可暖4度！▼▼▼

小心羽絨4大安全隱患



保暖亦有人選擇穿羽絨，但原來可能有爆炸問題。內地應急管理部宣教中心曾發文，講解穿羽絨服存在的安全隱憂，有4大注意事項，部份情況下甚至可能出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患：

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第1招：學模特兒走路

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第2招：雙手互拉

第3招：手牽手轉圈

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