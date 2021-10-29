周末有雨冷鋒下周殺到！天文台料分區僅20度　1保暖動作反而更凍

【天文台／轉涼／香港氣溫／暖包／羽絨／保暖】天文台表示，東北季候風會在未來一兩天繼續影響華南，同時，一道雲雨帶會覆蓋廣東沿岸。而一股達強風程度的偏東氣流會在下周初影響華南沿岸地區；預料一道冷鋒會在下周後期在華中形成，並逐漸向南移動，於下周周末期間橫過華南。

根據天文台九天天氣預報，周六及周日有雨，下周四起亦多天有雨，而未來9天市區氣溫22至28度，分區更有多區最低氣溫只有20度。天氣轉涼下，大家緊記做好保暖，以下禦寒保暖8大Tips可以留意，原來飲酒保暖可能會感到更凍，而暖包如果這樣用更隨時灼傷。



未來九天天氣預報：

未來九天分區氣溫預測，有一區只有20度，即睇你嗰區有幾涼▼▼▼

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禦寒保暖8大Tips 暖包咁用隨時灼傷！



大家緊記留意保暖8招，原來喝酒、打邊爐、用暖包有多個地方要注意，亂做隨時得不償失。

禦寒保暖8大Tips▼▼▼

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着衫之外仲要識冚被！只要學識正確冚被次序，被內溫度最高可暖4度！▼▼▼

小心羽絨4大安全隱患



保暖亦有人選擇穿羽絨，但原來可能有爆炸問題。內地應急管理部宣教中心曾發文，講解穿羽絨服存在的安全隱憂，有4大注意事項，部份情況下甚至可能出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患：

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第1招：學模特兒走路

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第2招：雙手互拉

第3招：手牽手轉圈

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