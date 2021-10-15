季候風周末到！天文台料下周多區氣溫跌至1字頭　暖包咁用會灼傷

【天文台／轉涼／香港氣溫／暖包／羽絨／保暖】天文台表示，預料一個低壓區會在今明兩日為南海中北部帶來驟雨及雷暴，而一股乾燥的東北季候風會在周末期間抵達華南沿岸，下周初該區天色好轉及稍涼；受偏東氣流影響，下周中期廣東沿岸雲量增多及有驟雨。

根據天文台九天天氣預報，未來9天市區氣溫20至28度，分區更有多區最低氣溫只有18度，部份更一天急跌8度。天氣轉涼下，大家緊記做好保暖，以下禦寒保暖8大Tips可以留意，而暖包如果這樣用，更隨時灼傷。



未來九天天氣預報：

10月18日分區最低氣溫18度，即睇你嗰區有幾涼▼▼▼

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10月22日分區最低氣溫亦只有19度▼▼▼

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10月23日多區最低氣溫再跌至18度▼▼▼

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禦寒保暖8大Tips 暖包咁用隨時灼傷！



大家緊記留意保暖8招，原來喝酒、打邊爐、用暖包有多個地方要注意，亂做隨時得不償失。

禦寒保暖8大Tips▼▼▼

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着衫之外仲要識冚被！只要學識正確冚被次序，被內溫度最高可暖4度！▼▼▼

小心羽絨4大安全隱患



保暖亦有人選擇穿羽絨，但原來可能有爆炸問題。內地應急管理部宣教中心曾發文，講解穿羽絨服存在的安全隱憂，有4大注意事項，部份情況下甚至可能出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患：

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第1招：學模特兒走路

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第2招：雙手互拉

第3招：手牽手轉圈

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