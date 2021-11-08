明日更凍！天文台料多區只有13度凍足5天　打邊爐保暖勿做2件事！

【天文台／轉冷／香港氣溫／暖包／羽絨／保暖】天文台表示，受乾燥的東北季候風影響，華南未來數天普遍晴朗，早上清涼，日夜溫差較大，預料該東北季候風會在下週初緩和，氣溫稍為回升。
根據天文台九天天氣預報，未來9天市區氣溫16至26度，明日（11月9日 ）分區最低氣溫更只有13度。天文台預計，今日（11月8日）至周五都清涼，凍足5天。
天氣轉涼下，大家緊記做好保暖，以下禦寒保暖8大Tips可以留意，原來飲酒保暖可能會感到更凍，而暖包如果這樣用更隨時灼傷。
未來九天天氣預報：
未來九天分區氣溫預測，11月9日有兩區更只有13度，即睇你嗰區有幾涼▼▼▼
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禦寒保暖8大Tips 暖包咁用隨時灼傷！
大家緊記留意保暖8招，原來喝酒、打邊爐、用暖包有多個地方要注意，亂做隨時得不償失。
禦寒保暖8大Tips▼▼▼
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着衫之外仲要識冚被！只要學識正確冚被次序，被內溫度最高可暖4度！▼▼▼
小心羽絨4大安全隱患
保暖亦有人選擇穿羽絨，但原來可能有爆炸問題。內地應急管理部宣教中心曾發文，講解穿羽絨服存在的安全隱憂，有4大注意事項，部份情況下甚至可能出現爆炸。
穿羽絨4大安全隱患：
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第1招：學模特兒走路
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第2招：雙手互拉
第3招：手牽手轉圈
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MIRROR收入原來高到咁！出1次騷等於港人工作咁多年 4成員特別多新娘潭過去13年原來已奪咁多人命！但呢區1年逾千宗意外更危險印度神童最新預言：12月10日爆全球3大災難 慘到2022年5月先好轉疫苗抽獎結果｜領展$5000現金券得獎名單公布！即睇你有無中獎疫苗抽獎登記連結｜領展$5000現金券等多個抽獎今日截止圓規｜下午4時後先發8號波！天文台要考慮股市收市？即睇數據真相香港目擊UFO原來多到咁！天文台數據揭呢個區最多 哪時段最易見?圓規風球｜天文台改發3號風球！回顧10月風暴數據 2次須掛10號波